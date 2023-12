GF, Luzzi vs Varrese: lui umiliato. “Disaccordo tra autori”, lo scoop

Beatrice Luzzi è ancora la protagonista del Grande Fratello 2023 e nel corso della 25esima puntata in diretta si ritrova al centro della scena con le nuove liti, quelle con Massimiliano Varrese e Sara Ricci. Prima di approdare in studio per avere un confronto con l’attore, si scontra con la sua collega. Intanto, il conduttore rimprovera Varrese per aver esagerato con le parole durante gli scontri che hanno avuto nei giorni scorsi.

“Tu non ti puoi permettere di dire ‘fai pace con tuo padre’, perché quelli sono argomenti intimi e personali”, dichiara il padrone di casa. D’altronde la stessa Beatrice precisa di avere un bel rapporto con suo padre. Cesara Buonamici non riesce proprio a non attaccare la Luzzi e le ricorda le forti accuse che ha fatto al padre di Giuseppe Garibaldi durante la puntata di lunedì scorso. Ma ci pensa Alfonso a mettere in salvo Beatrice, facendo notare che questo ormai riguarda il passato.

Dopo di che, Signorini chiede alla Luzzi di recarsi in confessionale, da dove la fa uscire senza farsi vedere dagli altri concorrenti per permetterle di raggiungerlo in studio. A questo punto, Alfonso chiede anche a Varrese di uscire dalla Casa, lasciandolo ignaro del fatto che la Luzzi sta facendo lo stesso. Ed ecco che arriva il momento per Alfonso di accogliere Beatrice in studio.

Grande Fratello: scoop sul dietro le quinte legati agli autori

Nel corso della diretta della 25esima puntata, su Twitter Agent Beast ha lanciato un’indiscrezione. Si tratta di un misterioso account che spesso svela degli scoop sul dietro le quinte del reality show. Infatti, riesce ad anticipare alcune dinamiche che si creano nel corso delle puntate, che poi realmente avvengono. Questa volta Agent Beast fa sapere che dietro le quinte ci sarebbe stato un diverbio tra gli autori “nei riguardi di un concorrente per alcune regole infrante”.

Di chi si tratterà? Tra i commenti i telespettatori si dicono convinti che tale indiscrezione riguardi Massimiliano Varrese. Nelle scorse ore, l’attore è finito nella bufera per via di alcune affermazioni fatte contro Beatrice.

GF, Beatrice Luzzi vs Massimiliano Varrese in studio: il pubblico stende l’attore

Si accende lo scontro al GF in studio tra Beatrice e Massimiliano. L’attore accusa la collega di manipolare le situazioni. In particolare, sì discute su una battuta della Luzzi, la quale ha fatto semplicemente dell’ironia sul buonismo natalizio in confessionale, mentre stavano preparando l’albero di Natale in Casa. A un certo punto, Massimiliano inizia a ballare in studio lasciando tutti sconcertati. “Ragazzi questi è surreale”, afferma Signorini basito.

Intanto, Alfonso mostra un messaggio scritto su Instagram da Valentina, l’ex compagna di Varrese, con cui si espone positivamente su Beatrice, dichiarando addirittura di volerla conoscere quando finirà la sua esperienza nella Casa.

Nel frattempo, in studio i presenti si schierano ufficialmente dalla parte di Beatrice Luzzi applaudendo e facendo per lei il tifo, sebbene Alfonso avesse chiesto di essere neutrali. Ancora una volta, gli spettatori sostengono l’attrice e lo fanno senza riuscire a trattenersi, in quanto dovrebbero non spingersi a forti applausi o tifi. Invece, lo fanno anche durante questo confronto.

Nella Casa di Cinecittà prende le sue difese Fiordaliso, la quale fa notare che gli altri coinquilini stanno esagerando e che semplicemente la Luzzi è stata ironica.