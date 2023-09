Grande Fratello 2023 quanto dura: prolungamento e rivoluzione

Quanto durerà questo nuovo Grande Fratello Nip/Vip? Il primo appuntamento è fissato per lunedì 11 settembre 2023 e già si parla della durata di questa particolare edizione. Su Twitter Agent Beast, account noto per le indiscrezioni e le anticipazioni lanciate sul mondo della TV, fa sapere che ci potrebbe essere un allungamento anche questa volta. Molto probabilmente non si arriverà alle durate delle recenti edizioni, ma non dovrebbe finire tutto in qualche mese.

Ebbene se dovesse andare bene come Mediaset spera, il reality show condotto da Alfonso Signorini potrebbe andare in onda fino a gennaio prossimo. Dunque, la finale potrebbe essere fissata per il 2024.

“Novità! Il Grande Fratello è stato prolungato fino a gennaio, in attesa di una successiva proroga dei termini pattuiti. Preparatevi per altri drammi, emozioni e colpi di scena! Ecco l’inattesa rivoluzione di Pier Silvio”

Questa è l’indiscrezione delle ultime ore. Non resta che attendere per capire se effettivamente il Grande Fratello 2023 durerà fino all’anno 2024. Se così fosse, anche questa volta i concorrenti dovranno decidere se proseguire la loro avventura nella Casa di Cinecittà toccando le festività natalizie e di Capodanno.

Grande Fratello 2023: la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi

Sta per prendere inizio una nuova e inedita edizione del reality show, che avrà alla conduzione ancora Alfonso Signorini. Quest’anno il conduttore ha avuto un gran bel da fare con la formazione del cast. In tutto saranno 22 i concorrenti che dovranno convivere sotto lo stesso tetto, ma non saranno tutti dei Vip. Infatti, il pubblico di Canale 5 conoscerà un gruppo composto da gente già nota nel mondo dello spettacolo e persone non famose.

Sono già stati svelati tre nomi dei Nip di questa particolare edizione. Nel frattempo, sono stati resi ufficiali altri tre Vip: Alex Schwazer, Giampiero Mughini e Beatrice Luzzi. Nelle scorse ore, inoltre, Dagospia ha parlato della presenza di una nota cantante nel cast. Si tratta di Rosanna Fratello. Tutte le scelte prese per questa edizione sono dipese dalle regole anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi.

Nello studio di Canale 5, i telespettatori troveranno solo un’opinionista ad affiancare Alfonso Signorini, ovvero Cesara Buonamici, volto estraneo al mondo dei reality. La presenza della giornalista è di sicuro una grande scommessa. Infine, prende il posto di Giulia Salemi come commentatrice social Rebecca Staffelli.