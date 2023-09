Grande Fratello, confermata una nota cantante: scoop Dagospia

By

Solamente quattro giorni e su Canale 5 riapriranno le porte della Casa più famosa d’Italia. Lunedì, 11 settembre, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, con Alfonso Signorini alla conduzione, Cesara Buonamici come opinionista unica e Rebecca Staffelli nel ruolo di opinionista social. Com’è noto, quello di quest’anno sarà un reality totalmente diverso: il clima richiesto sarà molto meno trash e con un ridotto intervento del tifo sui social. Inoltre, il cast sarà composto sia da personaggi famosi, i cosiddetti VIP, che da persone normali, ovvero coloro definiti NIP.

Ebbene, oggi, 7 settembre, è stato svelato il nome di una nuova vippona: Rosanna Fratello. A dare la notizia è stato il portale Dagospia, che ha rivelato che a breve sarà annunciata ufficialmente la cantante di “Sono Una Donna Non Sono Una Santa”. In realtà, alcune settimane fa, Davide Maggio aveva anticipato una sua possibile partecipazione nel reality, che pare essere stata finalmente confermata. A seguito dell’annuncio definitivo, andrà ad aggiungersi agli otto concorrenti NIP e VIP confermati fino ad ora: Alex Schwazer, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, il modello e ingegnere Vittorio Menozzi, l’operaia e influencer ambientale Giselda Torresan e la fotografa Letizia Petris.

Inoltre, TvBlog aveva anticipato altri cinque vipponi a cui manca solamente l’annuncio ufficiale, ovvero Massimiliano Varrese, la showgirl Samira Lui, la cantante Marina Fiordaliso, l’attore Ciro Petrone e il giornalista Giampiero Mughini. Quest’ultimo ha recentemente inviato una lettera a Dagospia, in cui anticipava che a breve avrebbe preso parte ad un programma molto seguito dal pubblico televisivo e social. A questo punto, non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire finalmente il resto del cast del Grande Fratello.

Rosanna Fratello, vita e carriera

Rosanna Fratello è nata a San Severo il 26 marzo del 1951. La sua carriera ha avuto inizio nel 1967, dopo aver firmato un contratto con la Arlecchino di Enzo Amadori, che le ha fatto incidere tre canzoni in una raccolta di brani del Festival di Sanremo. Nello stesso anno, invece, ha vinto la seconda edizione del Festival della canzone Italia. L’anno successivo, dopo essere stata eletta Reginetta della canzone, è salita sul palco dell’Ariston, partecipando a Sanremo nel 1969. Il suo brano più noto è “Sono una donna, non sono una nota“.

Per quanto riguarda la vita privata, Rosanna Fratello è sposata dal 1975 con Pino Cappellano e dal loro amore è nata Guendalina, la loro unica figlia, che li ha resi nonni nel 2010.