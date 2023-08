Grande Fratello 2023, noto sportivo nel cast: il colpo di scena

C’è grande attesa di scoprire il cast del Grande Fratello 8, che sarà caratterizzato dalla presenza di Nip e Vip. Un’edizione inedita del reality show di Canale 5, in cui saranno presenti appunto personaggi noti nel mondo dello spettacolo e persone comuni. Tra i Vip dovrebbe esserci un noto sportivo. Si tratta di Alex Schwazer. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato in queste ore TvBlog. Pare che l’atleta sarà, dunque, tra i concorrenti dell’edizione che prenderà inizio l’11 settembre 2023 con Alfonso Signorini alla conduzione. Il suo è sicuramente un nome lontano dai reality show e, dunque, una grande sorpresa per il pubblico di Canale 5.

Alex Schwazer porterà la sua storia al Grande Fratello?

Un gran bel colpo quello di Signorini, se ci sarà Alex Schwazer nella Casa di Cinecittà. Le nuove linee anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi stanno dando filo da torcere ad Alfonso, il quale quest’anno deve fare una selezione molto accurata. E tra i selezionati sembra esserci appunto il noto atleta. Se effettivamente entrerà nella Casa, Alex avrà modo di raccontare la sua lunga storia di sportivo che ha sbagliato, ma ha anche pagato per i suoi errori.

Schwazer rappresentava il volto del successo e ciò che gli è accaduto non può di certo averlo dimenticato. Aveva proprio tutto ciò che lo rendeva felice, fino a quando il 6 agosto del 2012 è stato trovato positivo durante un controllo antidoping. Da quel momento, è per lui iniziato un vero e proprio incubo. Infatti, è stato sospeso per tre anni e sei mesi. L’atleta – campione di maratona – ha scelto, però, di non mollare la presa, tanto che ha deciso di partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016.

Ma poco prima di prendere parte all’evento sportivo, è stato nuovamente squalificato, risultando ancora positivo al doping, fino al 2024. Nel salotto di Verissimo, Schwazer ha nel 2021 ripercorso il suo calvario, svelando il suo stato d’animo dopo che il Tribunale l’ha assolto in seguito alla squalifica per doping del 2016.

Alex Schwazer ha ancora il desiderio di tornare a gareggiare e, secondo quanto lui stesso ha dichiarato di recente con un’intervista per la Gazzetta dello Sport, partecipare alle Olimpiadi di Parigi a luglio 2024 è al momento solo un’ipotesi.

Una storia molto forte quella di Alex, che è sposato con Kathrin Freund, con cui ha avuto due figli. Di certo, potrebbe avere un grande impatto in un reality show come quello di Canale 5.

Grande Fratello 8: il presunto cast

Nelle scorse ore si è parlato anche di un altro presunto concorrente di questa nuova e inedita edizione del GF. Si tratta di Giampiero Mughini. Intanto, tra i nomi dei Vip che potrebbero entrare nella Casa più spiata d’Italia per il momento figurano quelli di Ninetto Davoli, Benedicta Boccoli, Brigitta Boccoli, Corrado Tedeschi, Fiordaliso, Justine Matter, Rossana Fratello, Annalisa Chirico e Samara Lui.