GF 8, colpaccio Signorini: l’ex arcinoto di Ballando, vip a quota 10

L’intellettuale e noto opinionista televisivo, già ex concorrente di Milly Carlucci, avrebbe firmato per entrare nel reality

Colpaccio del Grande Fratello 8. Secondo quanto reso noto da Dagospia, il prossimo 11 settembre, data in cui il reality show di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini riaprirà i battenti, entrerà nella Casa più d’Italia nientepopodimeno che Giampiero Mughini. Lo scrittore, nonché saggista, giornalista e noto opinionista televisivo avrebbe deciso di accettare la sfida propostagli dal Biscione, naturalmente dietro corposo cachet. D’altra parte l’intellettuale non è nuovo a dire di sì a offerte di un certo tipo. In molti lo ricorderanno infatti anche alla corte di Milly Carlucci, quando partecipò come concorrente a Ballando con le Stelle.

Mughini rispetta tutti i requisiti delle nuove linee guida imposte da Cologno Monzese. Non è un influencer, ha un profilo ‘alto’, non è incline al trash di bassa lega etc etc. Laddove arrivasse la conferma ufficiale della sua presenza, si sarebbe innanzi a un nuovo caso in stile Barbara Alberti. Anche la scrittrice scelse di mettersi in gioco al GF Vip e, tutto sommato, non sfigurò. Ora toccherebbe al collega Mughini, noto in tv per l’uso di un linguaggio ricercato non scevro di stoccate al veleno quando la situazione lo richiede.

Al momento, secondo i ben informati, la lista dei vip che dovrebbero varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà dovrebbe essere di 10 persone, ossia Ninetto Davoli (74 anni), Benedicta Boccoli (56), Brigitta Boccoli (51), Corrado Tedeschi (71), Fiordaliso (67), Justine Mattera (52), Rossana Fratello (72), Annalisa Chirico (37), Samira Lui (25) e appunto Giampiero Mughini che ha 82 anni.

Giampiero Mughini è la scelta giusta per il GF 8?

Sempre ammesso e non concesso che Mughini farà parte del cast, si tratta di una scelta azzeccata? Per il reality sarebbe oro colato. Conosce perfettamente il mezzo televisivo visto che è da molti anni che ci ha a che fare. Ha una personalità particolare e non è un personaggio che tende ad eclissarsi. Anzi, se c’è una discussione ci si ficca dentro con il suo eloquio acuto e tagliente. Senza dubbio, almeno sulla carta, è un personaggio che può portare molto al programma che è in cerca di figure dinamiche ma non trash.