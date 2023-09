Grande Fratello 2023, 1° puntata: nominati e la gaffe di Buonamici

È arrivato il momento per il pubblico di Canale 5 di scoprire l’inedita edizione del Grande Fratello Vip e Nip. Alfonso Signorini ha inizialmente presentato Cesara Buonamici come sua unica opinionista e poi si è detto davvero molto emozionato. Fatto questo, il conduttore si è lasciato andare a un discorso per spiegare il motivo che l’ha portato a scegliere un cast composto da persone note e non. A questo punto, è arrivato il momento di presentare il primo concorrente, uno dei ‘non famosi’.

Si tratta di Paolo Masella. Ha 25 anni, è di Roma e lavora come macellaio. Il suo obiettivo è quello di non far lavorare più sua mamma. Non ama molto i social network ed è apparso subito agli occhi del pubblico come un ragazzo simpatico e di compagnia. Subito dopo, è stata presentata Giselda Torresan, uno dei nomi già svelati nelle scorse settimane da Tv Sorrisi e Canzoni. Ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico con il tono alto della voce e il suo accento veneto, dettagli che la renderanno riconoscibile.

Prima di entrare nella Casa, Giselda ha ricevuto un video di saluti da parte degli altri operai della fabbrica in cui lavora. Dopo di lei, ha varcato la porta rossa Rosy Chin, cuoca e influencer. Quest’ultima è nata e cresciuta a Milano. La nuova concorrente è sposata e ha tre figli. Ed è arrivato il momento di presentare due dei concorrenti Vip di questo Grande Fratello, ovvero Massimiliano Varrese e Alex Schwazer. Quest’ultimo, dopo il video di presentazione, ha avuto modo di rivivere la sua ultima vittoria olimpica nello stadio di Pechino e l’atteggiamento di Alfonso ha generato qualche critica!

La puntata è andata avanti con l’ingresso di un altro volto Nip, ovvero Giuseppe Garibaldi. Porta questo cognome con onore, è originario della Calabria e lavora come bidello. Per ottenere questo lavoro si è trasferito in Veneto. Subito dopo, ha fatto il suo ingresso Angelica Baraldi, un’altra concorrente non famosa. Quest’ultima è di Modena e lavora in un’azienda informativa come account manager.

Si è passato poi all’ingresso di Grecia Colmenares, tra i Vip di questa edizione. L’attrice delle soap opera è finita inizialmente nel famoso Tugurio. Intanto, è entrato ufficialmente in gioco l’ingegnere e modello 23enne Vittorio Menozzi. Successivamente è stata presentata Beatrice Luzzi, uno dei volti famosi della nuova stagione. La serata è andata avanti con la presentazione di un’altra Nip, Letizia Petris, già annunciata nei giorni scorsi da Tv Sorrisi e Canzoni.

Quest’ultima è una giovane fotografa di Cesena. Un altro volto non famoso è Marco Fortunati, il quale è un maestro di scii, istruttore di calcio e taxista. Ha un debole per le donne, ma ha una fidanzata, Francesca. Dunque, dovrà cercare di resistere alle tentazioni. Tra i concorrenti presentati nella prima puntata c’è anche il calzolaio Lorenzo Remotti.

Intanto, nel corso di questa prima puntata, ha fatto il suo ingresso nel reality show Samira Lui, ex concorrente di Tale e Quale Show ed ex Professoressa de L’Eredità. Infine, è stata presentata Anita Olivieri, una concorrente non famosa, che lavora in un’azienda e ha più di una laurea.

Grande Fratello: Cesara Buonamici commette la gaffe sul Tugurio

Ed è arrivata anche una gaffe da parte di Cesara Buonamici al Grande Fratello 2023. Alfonso Signorini si è collegato con la Casa per parlare con i concorrenti già in gioco. Questi gieffini non sapevano che Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Marco Fortunati si trovavano nel Tugurio.

Alfonso ha mantenuto il segreto sulla loro posizione e ha parlato con i concorrenti nella Casa di genitori e figli. Improvvisamente Cesara si è ricordata della presenza dei tre gieffini nel Tugurio e, in particolare, di Grecia e Beatrice, che sono due mamme. “E lo sono le due poverette nel Tugurio”, così è intervenuta l’opinionista, commettendo una gaffe.

I concorrenti non dovevano ancora sapere della loro presenza nella triste stanza della Casa. Infatti, alcuni hanno iniziato a guardarsi tra loro, ponendosi qualche domanda. “L’hai combinata grossa, hai detto ai ragazzi nella Casa che c’è un Tugurio. Come si fa? Un bel macello”, ha affermato Signorini, ridendo, quando ha tolto il collegamento con i concorrenti.

A questo punto, il conduttore ha confermato tutto ai gieffini, ricollegandosi con la Casa di Cinecittà. Grecia, Beatrice e Marco hanno successivamente raggiunto gli altri concorrenti nella Casa, unendosi ufficialmente al gruppo.

Grande Fratello 2023, primo televoto: le nomination

Nel corso di questa prima puntata, i concorrenti sono stati spiazzati dalle prime nomination. Le donne hanno dovuto scegliere chi salvare dal Tugurio, tra gli uomini. Alfonso ha chiamato a coppie le concorrenti nel confessionale, dove hanno dovuto fare questa prima scelta. Gli uomini che non sono stati scelti da nessuna delle donne sono Vittorio, Lorenzo e Giuseppe. I tre concorrenti sono finiti così nel Tugurio e a sorpresa hanno potuto portare con loro una delle coppie: hanno scelto Anita e Samira. I gieffini non sanno che Signorini ha aperto il primo televoto. Il pubblico dovrà decidere chi rendere immune dalle prossime nomination, ovvero il preferito della settimana, tra Vittorio, Lorenzo, Giuseppe, Anita e Samira.