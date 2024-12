Grande Fratello 20° puntata: nominati, eliminato, Petrarolo abbandona

La 20esima puntata del Grande Fratello rappresenta l’ultima dell’anno 2024 ed è iniziata con il botto. Inizialmente il pubblico non riusciva a capire il motivo per cui Alfonso Signorini abbia deciso di dare il via ai giochi con le Monsè. Questa è stata una scelta azzeccata, in quanto la lite e il caos che Maria ha creato con le Non è la Rai ha catturato l’interesse del pubblico. Quanto accaduto ha decisamente dato una scossa alla serata, che poi è tornata come al solito a vedere protagoniste le ‘coppie’ di questa edizione.

Di sicuro, il panico creato dalle Monsè ha ottenuto tante reazioni da parte del pubblico. Subito dopo, l’attenzione è stata spostata dal conduttore sui soliti argomenti, iniziando da Javier Martinez, fatto a pezzi. Si è andati avanti poi con Lorenzo Spolverato, che in lacrime ha raccontato il suo dramma. Da qui è nata la polemica sui social network. Sono finite poi al centro dell’attenzione, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. Alfonso D’Apice ha criticato duramente le due gieffine, ritenendo che stiano cercando in ogni modo le luci dei riflettori.

Non solo, l’ex volto di Temptation Island ha ammesso di sperare di non arrivare a 40 anni come loro, che prendono parte a un reality show. La Orlando ha perso le staffe e ha dato il meglio di sé, asfaltandolo:

“Vediamo se ci arrivi a stare ancora nel mondo dello spettacolo. Non abbiamo pregato nessuno a essere qui. Tra 40 anni, se ci sarò ancora, voglio vedere dove sei Alfonso. Non è che ti arriva un aereo, non è che sei il personaggio dell’anno. Non sei stato un signore, non è una cosa carina”

GF: D’Apice commuove, Pamela Petrarolo ha abbandonato il gioco

La puntata è andata avanti con Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Alfonso D’Apice, nei giorni scorsi, ha rivelato a Javier di aver saputo, dalla diretta interessata, che la gieffina si sentirebbe obbligata ad avere questa relazione. Mariavittoria ha smentito, mentre Tommaso si è detto propenso ad affidarsi a ciò che accade tra loro e a quello che si dicono.

Signorini ha fatto notare che Franchi spesso appare irruento con la Minghetti. “Lui è geloso del tempo che passiamo insieme”, ha replicato lei, su richiesta del gieffino, che non sapeva cosa rispondere. Il conduttore ha poi invitato Tommaso a trascorrere più tempo con gli altri inquilini. Il momento più toccante di questa puntata del GF ha visto sicuramente protagonista D’Apice.

Il giovane Alfonso ha avuto modo di riabbracciare sua mamma, dopo aver ripercorso la Vigilia di Capodanno di tanti anni fa, quando suo padre è morto. L’uomo è stato ucciso da un proiettile di pistola vagante, durante i fuochi d’artificio, fuori dal loro ristorante. “Non moriremo mai finché ci sarà qualcuno che ci ricorda. Finché ci sarò io, mio padre non morirà mai”, ha affermato il gieffino, commuovendo tutti. In questo blocco emozionante, Signorini ha permesso alla mamma di Alfonso di parlare con Federica Petagna, a cui è molto legata.

“Fede avrai sempre un posto nel nostro cuore. In qualsiasi modo è andata la situazione… anche in strade diverse, spero che tu e lui siate felici”, ha dichiarato mamma Maria, parlando a distanza con la sua ex nuora.

Dopo di che, è arrivato il momento per Pamela Petrarolo di dare una notizia inaspettata agli altri concorrenti: ha deciso di abbandonare il gioco. L’ex volto di Non è la Rai ha spiegato che c’è un problema in famiglia e ritiene giusto tornare a casa. Signorini ha precisato di essere al suo fianco in questo momento difficile. Da ciò che si è potuto capire, qualcuno in famiglia starebbe affrontando un problema di salute. I suoi coinquilini non hanno trattenuto le lacrime. Pamela ha così lasciato il GF. Il conduttore ha rivelato che la porta della Casa resterà aperta per la Petrarolo finché Ilaria Galassi porterà avanti il percorso delle Non è la Rai.

Grande Fratello eliminato e nomination 20esima puntata: chi è finito al televoto

Chi è stato eliminato stasera? Inaspettatamente, il pubblico ha deciso di eliminare le Monsè con il 13.5% (Zeudi 56.5%, Emanuele 15.4%, Bernardo 14.6%). La puntata è andata avanti con Zeudi ed Helena. Quest’ultima ha spiegato di avere un “caos sentimentale” nella sua testa, ma di voler comunque rispettare la Di Palma. Invece, Zeudi ci ha tenuto a precisare che l’attrazione fisica che D’Apice prova nei suoi confronti non è ricambiata. Signorini si è detto pronto a seguire l’evoluzione del rapporto nato tra Helena e la Di Palma.

È arrivato il momento della nomination. I concorrenti hanno reso immuni D’Apice e Javier. Beatrice Luzzi ha dato l’immunità a Jessica Morlacchi, mentre Cesara Buonamici a Tommaso. Prima di iniziare, Signorini ha ricordato che la Morlacchi è cugina di seconda grado di Elodie. Quest’ultima ha dato il suo sostegno a Jessica, prima del suo ingresso nella Casa, con un messaggio. Sia la gieffina che il conduttore hanno salutato la Di Patrizi.

Tornando alle nomination, dopo la seconda e sorprendente esibizione dei ragazzi sotto la guida di Enzo Paolo Turchi (con la partecipazione di Carmen Russo e Rebecca Staffelli), i veterani si sono votati tra loro. Stesso discorso vale per le new entry. Alla fine, al televoto sono finiti: Helena, Shaila, Stefania e Bernardo.