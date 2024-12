GF: Javier fatto a pezzi, Lorenzo ‘santo’ non convince. Rivolta fuori

Non sono mancati i soliti blocchi, nell’ultima puntata del 2024 del Grande Fratello, dedicati ai protagonisti di questa sfortunata edizione. Inizialmente, Alfonso Signorini si è dedicato a Javier Martinez. Quest’ultimo è stato accusato da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato di non essere poi così trasparente e ingenuo come vuol far credere. Infatti, il secondo si è detto convinto che quello che sta apparendo sotto le telecamere non sarebbe il vero Javier, ma solo il frutto di uno stratagemma. Anche Signorini ha espresso i suoi dubbi sul comportamento del gieffino argentino.

In particolare, il padrone di casa ha fatto notare che Martinez avrebbe sempre lo stesso comportamento con le donne a cui si avvicina sentimentalmente nella Casa. Ultimamente, Javier si è mostrato vicino alla nuova arrivata, Chiara. Dopo aver compreso che da parte sua non è scattata la scintilla, il concorrente ha fatto retromarcia. Da questo suo comportamento, molti credono che esca fuori il fatto che abbia creato un personaggio. Ma lui non è d’accordo:

“Io sinceramente penso che con ogni persona con cui mi sono relazionato sono stato trasparente. Poi se Lorenzo vuole trovare il marcio, mi fa ridere molto”

A colpirlo duramente è stata Cesara Buonamici, che dallo studio ha accusato Javier di non aver avuto un comportamento carino con le donne. Inoltre, l’opinionista è certa che faccia tutto a favore delle telecamere. Non solo, dà particolarmente fastidio a Cesara il fatto che Martinez si tiri sempre fuori dai litigi, non esprimendo la sua opinione. “Per quanto tempo vuoi continuare a fare il pesce nel barile senza che noi ce ne accorgiamo?”, ha tuonato la giornalista. Signorini si è accodato: “Non è che ci interessano solo le dinamiche amorose”.

Javier al GF sta davvero portando avanti un personaggio che non lo rappresenta totalmente? Molti telespettatori rivolgono la stessa accusa proprio a Lorenzo Spolverato, che è tornato stasera di nuovo sotto i riflettori. Infatti, il pubblico è furioso, in quanto Lorenzo è stato poco dopo dipinto come “una bellissima persona” dal conduttore e dalla dinamica, mentre Javier è finito sotto accusa. Più volte i telespettatori hanno chiesto la squalifica di Lorenzo per via di alcuni suoi atteggiamenti troppo forti, mentre Martinez è sempre stato apprezzato per la delicatezza e l’educazione.

Grande Fratello: Lorenzo Spolverato a cuore aperto, ma non convince

Dopo la rottura, chissà come mai, Lorenzo e Shaila hanno deciso di riprendere la loro relazione. Ma Signorini non ha voluto parlare di questo con Spolverato, bensì del suo segreto del passato. Il gieffino, in questi giorni, si è sfogato molto e ha mostrato il suo dramma, legato a un evento avvenuto nella sua infanzia, di cui non ha mai parlato con nessuno. Il periodo in cui sarebbe accaduto il tutto risale ai primi anni delle scuole superiori:

“In quegli anni lì, sono entrato a far parte in modo del tutto inconsapevole di alcune bande e venivo costantemente obbligato a fare delle cose. Non venivo lasciato stare. I primi momenti riuscivo a tornare a casa, dopo scuola, e a chiudermi in camera. Ma non funzionava così tutti i giorni. Tornando a casa è come se io sapessi cosa stavo facendo e mi sentivo in colpa, anche con i miei genitori. Ho paura che vengano a conoscenza di quello che mi è successo. Ero bravo a nasconderlo. Mi venivano a prendere a scuola e andavo in dei capannoni in mezzo ai campi dove c’era il raduno della banda. Mi obbligavano a fare così lì, tipo missioni da portare a termine. Tanti episodi di violenza, fatti e ricevuti”

Queste bande pare puntassero su di lui per via della sua furbizia, almeno questo è ciò che ha raccontato stasera Lorenzo. “Succedevano delle cose con le ragazzine che frequentavo”, ha detto Spolverato a un certo punto. “Mi legavano, mi bloccavano, mi picchiavano. Picchiavano le ragazzine con cui stavo. Sapevano dove abitavo”, ha continuato. Dopo di che, Lorenzo avrebbe messo in atto una vendetta contro alcune persone.

Ci sono, però, dei telespettatori che non sono riusciti a credere al racconto del gieffino, tanto discusso. Infatti, molti ammettono sui social network di trovare il tutto una storia in parte gonfiata da lui stesso per farsi apprezzare dal pubblico. Di sicuro, il racconto ha colpito sua mamma Cristina, che ha deciso di intervenire con una telefonata in diretta: