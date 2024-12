GF, Chiara Cainelli: dopo il crac con Javier ora pensa ad Alfonso

C’è aria di grandi cambiamenti nella Casa più spiata d’Italia. Si è infatti trattato di un Natale parecchio movimentato al Grande Fratello, nel quale i protagonisti assoluti sono stati senza alcun dubbio Chiara Cainelli e Javier Martinez. Il pallavolista argentino infatti, dopo aver intrapreso una conoscenza più approfondita con la gieffina, proprio nella giornata di ieri, mercoledì 25 dicembre, ha deciso di mettere fine a quel rapporto.

Insomma, nonostante i fans del reality show fossero del tutto convinti che, soprattutto dopo gli ultimi sviluppi, i due fossero destinati a formare una nuova coppia, si sono dovuti ricredere e quella che sembrava essere a tutti gli effetti una promettente relazione, è giunta al termine ancora prima di decollare. Come anticipato, a mettere fine al rapporto con la Cainelli è stato proprio Javier che, riflettendo sui suoi sentimenti per la gieffina, ha scelto di essere del tutto onesto con lei e rivelarle che, non essendo scattata la scintilla, ha preferito allontanarsi.

Il gieffino aveva già iniziato a mostrare qualche dubbio circa il rapporto con la Cainelli negli scorsi giorni e in particolare quando, parlando con Luca Calvani, ha ammesso di non essere totalmente coinvolto nel rapporto con lei. Chiara invece, ha accolto la decisione di Javier dimostrando grande maturità. Forse anche lei non era del tutto convinta di avviare una relazione con il pallavolista?

In ogni caso, come si suol dire in questi casi “Quando si chiude una porta si apre sempre un portone” e per la Cainelli questa nuova opportunità sembra avere già un nome: Alfonso D’Apice. Nelle ultime ore infatti, la gieffina, parlando con Zeudi Di Palma, ha rivelato di provare un certo interesse vero il gieffino. C’è però un piccolo problema: ecco quale.

L’interesse di Chiara verso Alfonso

Come anticipato, una volta archiviata la frequentazione lampo con Javier, la Cainelli ha rivolto le sue attenzioni altrove e, in particolare, nei confronti di Alfonso D’Apice. Come affermato anche dalla gieffina, la sua volontà attuale sarebbe quella di approfondire la conoscenza anche con altri inquilini della Casa più spiata d’Italia. Per il momento infatti, da quando è entrata a far parte del cast del Grande Fratello, la Cainelli ha avuto occhi solo per Javier ma, dal momento che tra i due è finita ancora prima di cominciare, è arrivato per lei il momento di guardarsi un po’ intorno.

Il primo della lista sarebbe proprio Alfonso D’Apice, con il quale la gieffina ha ammesso di avere un feeling maggiore rispetto a quello che aveva con il pallavolista argentino. Dopo aver appreso la notizia, i fans della trasmissione hanno già iniziato a pensare alla possibilità che nella Casa di Cinecittà si possa creare l’ennesimo triangolo amoroso (o forse un quadrilatero) dal momento che, nelle ultime ore, Alfonso ha baciato proprio Zeudi, che a sua volta aveva intrapreso una frequentazione con Helena Prestes.

Insomma, sembra proprio che Babbo Natale abbia portato nella Casa più spiata d’Italia tantissimo caos. A questo punto, la domanda è una sola: come evolveranno le dinamiche amorose all’interno del reality show? Come al solito, si tratta di tematiche che verranno trattate nel corso della prossima puntata del Grande Fratello, in programma per lunedì 30 dicembre. Non resta da fare altro che attendere per scoprire come andranno le cose tra i gieffini.