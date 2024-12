GF rovente, bacio Chiara e Javier (video): poi la bugia ad Alfonso

Germogliano nuovi amorevoli sentimenti al Grande Fratello. Nelle scorse ore, Javier Martinez e Chiara Cainelli si sono lasciati andare ad effusioni tenere e dolci, con tanto di bacio passionale. Pare proprio che nella Casa più spiata d’Italia sia nata una nuova coppia. D’altra parte il pallavolista argentino, in tempi non sospetti, conversando con Maria Vittoria Minghetti, aveva confessato di essere seriamente interessato alla donna, trovando in lei delle affinità con se stesso. Ebbene, i tempi per far sbocciare qualcosa di interessante sembra che siano adesso maturi.

GF bacio tra Javier e Chiara Cainelli

Da giorni Javier e Chiara si ‘annusano’. Il bacio che si sono scambiati sabato altro non è stato che la conseguenza dell’evoluzione della loro conoscenza. Dopo essersi trincerati sotto le coperte e aver dialogato a lungo, è scattato l’incontro di labbra, una sorta di certificazione del loro legame speciale. Si capirà con il tempo se il loro rapporto si consumerà in un rapido e fugace flirt oppure se si trasformerà in una vera e propria love story. Le premesse per costruire qualcosa di importante non mancano.

Prima di baciarsi, il pallavolista si è avventurato in un lungo discorso sui sentimenti, ricevendo l’attenzione di Chiara. “Con gli anni – ha sussurrato lo sportivo sudamericano – ho imparato che le cose si fanno bene prima di farle di pancia, e che è bello anche ragionarci sulle cose, farsi mille idee, mille aspettative. Poi veramente vivendo tu scopri tante cose che non potevi neanche immaginarti. A volte uno deve stare molto attento a fare dei passi in avanti, non significa non buttarsi sulle cose, però buttarsi e poi pentirsi… io mi butto sulle cose, qui dentro l’ho fatto tante volte”.

Sempre Martinez in versione filosofo: “Tutti noi siamo persone che si buttano di base, però è giusto quanto meno pensare a quello che stai facendo. Con gli anni ho capito che se pensi un pochino di più puoi fare le cose meglio, se pensi che ne vale la pena devi buttarti. Fino a 24 anni mi buttavo a prescindere, poi con l’età e l’esperienza ho capito che dovevo ragionare un pochino di più”. I ragionamenti partoriti dal 29enne argentino sono stati pienamente avallati da Chiara, la quale, stregata, si è lasciata andare ad un focoso bacio sotto al piumone.

La bugia rifilata ad Alfonso D’Apice

Dopo che c’è stato lo scambio di effusioni, Javier ha parlato con Alfonso D’Apice in merito al rapporto che sta costruendo con Chiara. Il pallavolista, però, all’ex volto di Temptation Island ha rifilato una bugia, dicendogli che con la donna non era accaduto nulla di che a livello fisico. Insomma, ha preferito non spifferare che c’è stato un bel bacio. Pare che Martinez voglia, per il momento, mantenere riserbo sulla questione. Dalla serie, meglio andarci con i piedi di piombo per non rimanere scottati.

Qui Alfonso, come mi aspettavo, chiede cosa sia successo con Chiara, e come mi aspettavo altrettanto, Javier fa quello che dovrebbe fare un uomo, dice che non è successo niente rispettando lei.#GrandeFratello pic.twitter.com/9RiT1608UE — Violett926 (@violett926) December 22, 2024

Il bacio al Grande Fratello tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma

Al GF c’è un’altra ‘novità’ sentimentale da segnalare. Nelle scorse ore si sono avvicinate sempre più anche Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Pure loro si sono baciate. Il gesto è giunto dopo che Prestes ha confidato a Di Palma di aver anche avuto dei rapporti amorosi con alcune donne durante la sua vita, nonostante tali relazioni abbiano sempre avuto una durata non considerevole. L’ex Miss Italia, probabilmente forte anche dalla confessione udita, si è legata ancor più a Helena. Poi il bacio, voilà!