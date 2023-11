Grande Fratello 17° puntata: nominati, eliminato, bufera televoto

La 17esima puntata del Grande Fratello 2023 è iniziata con il caso che vede protagonisti Giampiero Mughini e Angelica Baraldi, entrambi presenti al televoto, chiuso subito da Alfonso Signorini. Il conduttore ha mostrato come la Casa di Cinecittà si è divisa sulla questione. Come sempre da una parte ci sono Beatrice Luzzi e Fiordaliso che non sono poi così d’accordo con le accuse lanciate in diretta da Angelica, la quale nei giorni precedenti non sembrava così indignata.

Alfonso ha subito fatto notare alla giovane gieffina che durante la diretta aveva continuato a tenere la mano a Mughini, dopo la bufera. A detta del conduttore, doveva venirle spontaneo lasciarle la mano. “Ero scioccata, non so come gestire queste cose”, ha affermato per giustificarsi Angelica. Ma Signorini non si è fermato, anzi ha chiesto alla gieffina se le lacrime scese dopo la scorsa puntata derivano da quanto accaduto con Mughini o dal fatto che si trova al televoto. Il conduttore ha spiegato che nelle clip è stato possibile vederla lamentarsi e piangere per il rischio di essere eliminata.

Mentre Mughini si è detto “furibondo”, Beatrice Luzzi non ha nascosto la sua opinione condivisa da molti telespettatori, come sempre: “Ho seguito le prime scuse e non le seconde. Li ho visti nei giorni a seguire. Di questa cosa poi non si era più parlato”. Intanto, Cesara Buonamici ha fatto presente che Mughini dovrebbe rendersi conto che si trova sotto le telecamere. “Ci sguazzate”, è stata la risposta di Giampiero.

La puntata è andata avanti con Beatrice Luzzi, sempre più vicina a Massimiliano Varrese, mentre Giuseppe Garibaldi sta cercando di riconquistarla. Dopo un confronto con i due coinquilini, l’attrice ha riabbracciato il suo ex marito, che ha conquistato il pubblico di Canale 5.

Grande Fratello, Giselda Torresan eliminata: è bufera sul televoto

Alfonso Signorini ha mandato in onda la clip che ha mostrato il sensuale momento in cui nella Casa, nei giorni scorsi, Paolo e Mirko hanno ballato sotto la doccia rispettivamente con Fiordaliso e Rosy. Per animare la serata, il conduttore ha chiesto ai due concorrenti di buttare in piscina le due coinquilini e così hanno fatto! Il conduttore ha dedicato un blocco ad Alex Schwazer, il quale ha ricevuto un video messaggio da parte della madre. Ed è poi arrivato il momento di far entrare Greta Rossetti nella Casa di Cinecittà per il confronto con Mirko Brunetti, Angelica e Anita. Le varie scene sono apparse abbastanza imbarazzanti.

Dopo di che, è arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto, che nell’ultima mezz’ora si sarebbe ribaltato, secondo quanto ha fatto sapere Alfonso. Questo, però, non ha convinto per nulla il pubblico, che era ormai convinto che sarebbe uscita Angelica. In effetti, in vari sondaggi, la Baraldi è stata votata dai telespettatori come l’eliminata di questa settimana.

Sono tanti coloro che sono rimasti delusi dal risultato e che addirittura sono convinti che il televoto sia stato truccato. Giselda è stata eliminata con il 14,22% (Giampiero 25,60%, Giuseppe 23,49%, Alex 22,25%, Angelica 14,44%). Come è possibile notare, le percentuali dei voti per la Torresan e la Baraldi sono distanti per un 0,22%, che sta facendo discutere sui social network.

Finalmente è arrivato il fidanzato di Angelica, Riccardo. Molti avevano il sospetto che il ragazzo neppure esistesse. E, invece, in carne e ossa è entrato nella Casa di Cinecittà per riabbracciare Angelica. Il ragazzo ha espresso tutto il suo sostegno alla Baraldi, senza lasciarle alcun dubbio e rendendola davvero felice. “Non accetto la morale da una che ha fatto la tentatrice”, così risponde alla forte accusa di Greta Rossetti.

Grande Fratello 17esima puntata: le nomination

Sono iniziate le nomination, durante la quale gli immuni scelti dai concorrenti sono stati Beatrice, Alex, Mirko e Anita. Cesara Buonamici ha dato l’immunità ad Angelica e Fiordaliso. Intanto, Alfonso ha accolto in studio l’eliminata di stasera, Giselda. Con quest’ultima, il conduttore ha cantato il brano Montagne verdi, coinvolgendo tutto lo studio.

Alla fine sono finiti al televoto Ciro, Massimiliano, Grecia, Vittorio, Letizia, Giuseppe e Giampiero.