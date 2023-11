GF: torna Greta, ma che imbarazzo! Alfonso demolisce lei e Mirko

Greta Rossetti torna nella Casa di Cinecittà nella 17esima puntata del Grande Fratello 2023. L’ex tentatrice di Temptation Island ha un confronto con Mirko Brunetti, dopo averlo visto vicino ad Angelica Baraldi. La ragazza dà prima vita a un imbarazzante scontro con la gieffina e poi incontra l’ex fidanzato. Prima di ciò, Alfonso Signorini parla della situazione con Fiordaliso e Ciro Petrone, i quali vengono invitati in confessionale. I due fanno notare che Mirko appare bloccato, in quanto pensa sempre a Greta. Sono convinti che Anita Olivieri sia sfacciata con Brunetti, invece Angelica agirebbe sott’acqua. Ed è ciò che pensa anche Greta.

La clip che vede Anita presa da Mirko viene vista anche dagli altri coinquilini. Brunetti, però, continua a non dare spazio a una possibile relazione con nessuna delle due:

“Colgo l’occasione per fare gli auguri a Greta che è il suo compleanno oggi. Anita la vedo bella infuocata. Reagisco che ci divertiamo ed è tutto uno scherzo dai”

L’attenzione si sposta su Angelica, che nei giorni scorsi si è avvicinata a Mirko, ballando con lui in modo sensuale e cambiandosi di abito per farlo. La Baraldi ribadisce che la testa e il cuore dicono ancora il nome del suo fidanzato, Riccardo. Infatti, sulla sua relazione fuori non ha alcun dubbio.

Grande Fratello: Greta Rossetti affronta Angelica e Anita

A detta di Greta, Mirko si starebbe avvicinando ad Angelica, come ha fatto con lei a Temptation Island. Proprio dopo aver espresso questa sua opinione, ecco che la Rossetti può incontrare Angelica, rimasta sola in salotto.

“Quello che hai visto è quello che penso: sei una gatta morta. Io ho tanti amici maschi, non mi cambio i vestiti per ballare con loro. Appena sei tornata hai preso Mirko e hai ballato, questo è un comportamento da gatta morta. Io giudico a seconda di quello che vedo. Lo tocchi, lo fai, è una dinamica che hai creato per non essere eliminata. Io guardo tutto”

Angelica tenta di far riflettere Greta, facendole notare che tra loro c’è solo un’amicizia e che non ha mai cercato di provarci con Mirko, anzi. La gieffina le spiega di aver sempre dato dei consigli a Brunetti su come riconquistarla. Greta, però, non crede a una sola parola. Alfonso nota che nella stanza da letto, da dove il gruppo sta seguendo il confronto, Anita è abbastanza turbata. Il conduttore così la invita a raggiungere le due litiganti. La Olivieri prende le difese di Angelica, che continua a essere definita da Greta “gatta morta”.

In particolare, la gieffina punge l’ex tentatrice per aver affrontato la situazione accusando Angelica di essere una gatta morta sui social network, come un’adolescente. Crede che questo non sia stato un gesto maturo. Anzi, Anita pensa che Greta potrebbe aver sfruttando la situazione per puntare su se stessa le luci dei riflettori. Subito dopo, rispondendo a una domanda del conduttore, la Rossetti ammette di non aver approvato neanche il comportamento di Mirko, tanto che vorrebbe parlare con lui.

Signorini, però, fa uscire Greta. Tornato in salotto, Brunetti si scaglia contro la Rossetti: “È stata una brutta scena. Sono triste per questo. La parola gatta morta è brutta e chiedo scusa io ad Angelica”. Questa volta, moltissimi telespettatori appoggiano il pensiero di Anita e trovano che il confronto a cui ha dato vita Greta con la Baraldi è stato abbastanza imbarazzante.

Grande Fratello: Signorini on fire contro Mirko e Greta

Mirko può finalmente incontrare Greta. Quest’ultima è rammaricata, perché Brunetti è rimasto male per il suo intervento. La Rossetti fa presente al ‘fidanzato’ che fuori dalla Casa di Cinecittà quanto accaduto tra lui e Angelica ha fatto discutere. Non solo, l’ex tentatrice ribadisce di aver notato che la Baraldi si è avvicinata a lui solo perché si trovava al televoto. Ora, però, Mirko vuole delle risposte sulla loro relazione. A un certo punto, però, interviene Signorini e demolisce entrambi:

“Io quello che mi aspettavo è che l’istinto tra voi fosse quello di abbracciarvi non appena vi siete trovati l’uno di fronte all’altra. Questo non è accaduto, è mancata questa spontaneità. Mirko te la sei trovata lì davanti, ma se ti manca vai lì ad abbracciarla. E questo vale anche per lei. Mirko è inutile che ti arrampichi sugli specchi, non c’era nessun freeze. Greta tu perché non l’hai abbracciato?”

Cesara Buonamici stronca ulteriormente la Rossetti, facendole presente che Mirko vuole delle risposte sulla loro relazione. Invece, l’ex tentatrice si concentra sul rapporto nato con Angelica. Alla fine, dopo un ulteriore invito di Alfonso, ecco che Greta e Mirko si abbracciano in diretta e si baciano. Il pubblico trova, però, che tutto questo non sia spontaneo, in quanto sta accadendo dopo l’intervento del conduttore.

D’altronde molti telespettatori di Temptation Island non hanno mai tifato per questa coppia, anzi hanno spesso criticato le loro azioni. C’è da dire che hanno anche dei fan dalla loro parte, che sono felici di rivederli lasciarsi andare ad abbracci e baci. “Il filler è ancora a posto?”, chiede ironicamente Alfonso, riferendosi ai molteplici baci che si stanno scambiando. “Stai lì perché dovete pagare mutuo insieme giustamente”, continua ancora il conduttore pungendo la coppia, a cui sembra a questo punto non credere più di tanto!