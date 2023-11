Grande Fratello trash, Greta: “Angelica gatta morta, via da Mirko”

By

Greta Rossetti si è scagliata contro Angelica Baraldi. All’ex tentatrice non è andato giù il ballo con Mirko Brunetti.

Nella serata di sabato 4 novembre, non sono passate inosservate le stories Instagram di Greta Rossetti, dove si è scagliata contro Angelica Baraldi, concorrente del Grande Fratello, dandole della gatta morta. Ma cosa è successo di preciso? A far scattare il fastidio dell’ex tentatrice di Temptation Island è stato un ballo tra Mirko Brunetti e la stessa Angelica all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Greta Rossetti contro Angelica Baraldi: le sue parole

Prima una storia a sorpresa da parte di Greta, con queste parole: “Croccantini per le gatte morte ne abbiamo?!“. Poco dopo è arrivata la spiegazione. “Ragazzi sto guardando la diretta. Comunque le ho sempre odiate fin da piccola le gatte morte. Se vuoi una cosa dillo e non ti nascondere. Se ti nascondi sei una gatta morta. Io se voglio una cosa lo dico chiaro. Dietro ad ogni gatta morta c’è una… non dico la parola… viva. Sono senza parole. Quelle più gatte morte sono le fidanzate. Sono davvero senza parole ragazzi” sono state le parole dell’ex tentatrice.

In una seconda storia, Greta ha aggiunto: “Ma cosa sto sentendo. Mi state caricando. Io ringrazio il cielo che la casa è a Roma e io sono lontana. Perché sono buona e cara ma quando parto nessuno mi ferma. A tutto c’è un limite. Tanto lunedì quella tornerà dal suo Rick“. Greta ha quindi ripreso il momento, in televisione, in cui si vedevano Mirko e Angelica ballare. Una successiva storia ha, infine, mostrato alcuni commenti arrivati a Greta da parte dei suoi follower, i quali hanno concordato con il parere dell’ex tentatrice.

Il precedente commento su Perla e Mirko

Solo qualche giorno fa sembrava che Mirko Brunetti e Greta Rossetti fossero ai ferri corti. Nella puntata del 26 ottobre del Grande Fratello, l’ex concorrente di Temptation Island aveva ricevuto una lettera dall’ex fidanzata Perla Vatiero, la quale gli aveva dedicato parole commoventi. Perla, infatti, aveva dichiarato che Mirko era stato l’amore della sua vita. Se qualcuno aveva trovato freddo Mirko, stando alla sua reazione, complici i forti sentimenti che proverebbe per Greta, qualcun altro aveva ipotizzato che si fosse trattenuto proprio per rispetto verso l’ex tentatrice.

A commentare quanto accaduto era stata proprio Greta Rossetti. Sotto un video dedicato a Perla e Mirko, pubblicato da una pagina Instagram, l’ex tentatrice aveva sostenuto come Mirko amasse ancora l’ex fidanzata. Probabile che Greta fosse rimasta delusa da quanto visto in puntata. L’ex tentatrice, tra l’altro, aveva già espresso il suo disappunto dopo l’annuncio della presenza di Perla nella puntata del Grande Fratello, accusandola sui social di voler fare hype. Mirko, in seguito, aveva dichiarato di aver trovato maggiore conforto nella lettera di Perla che nel confronto di Greta, portando quest’ultima a cancellare tutto.