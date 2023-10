GF, Greta lapidaria su Perla e Mirko: “Lui la ama ancora”

Durante la puntata di ieri, giovedì 26 ottobre, del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha ricevuto una lettera dalla sua ex storica Perla Vatiero. L’ex volto di Temptation Island ha sconvolto tutti, dedicando delle parole commoventi al suo ex fidanzato. La ragazza gli ha infatti confidato di seguirlo sempre, augurandogli il meglio da questa esperienza. Ma, soprattutto, ha dichiarato che Mirko è stato l’amore della sua vita e occuperà sempre un posto speciale nel suo cuore. Alla luce di tutto ciò, in tanti sostengono che Perla sia ancora innamorata del giovane. Uno su tutti il suo ex Igor, con il quale ha avuto una breve frequentazione dopo la fine di Temptation Island.

D’altro canto, invece, ci sono pareri contrastanti per quanto riguarda la reazione di Mirko. Da un lato, c’è chi l’ha trovato particolarmente freddo nei confronti di Perla, a causa probabilmente dei forti sentimenti che proverebbe ancora per Greta. D’altro canto, invece, c’è chi crede che, in realtà, Brunetti si sia trattenuto proprio per rispetto nei confronti dell’ex tentatrice, ma che in realtà era molto emozionato nel sentire quelle parole da parte dell’ex fidanzata. E, ad essere d’accordo con questa versione, è proprio la sua attuale (o semi) ragazza. Difatti, poche ore fa, Greta Rossetti ha lasciato un commento che non è affatto passato inosservato.

Una pagina Instagram ha pubblicato un video dedicato a Perla e Mirko, mostrando nel dettaglio l’espressione del ragazzo nel sentire la lettera, con tanto di didascalia: “Mirko trattiene le lacrime e si emoziona”. Tra i numerosi commenti al post, è spuntato quello di Greta, che ha scritto: “Lui la ama ancora”. Dunque, l’influencer sembra essere rimasta molto delusa da quanto visto durante la puntata, tanto da convincersi che Mirko sia ancora innamorato di Perla.

non lei che indirettamente li shippa pic.twitter.com/adRZ8YLPdP — Paola. (@Iperborea_) October 27, 2023

L’ex tentatrice aveva già espresso il suo disappunto dopo l’annuncio della presenza di Perla nella puntata del GF, accusandola in una storia Instagram di voler fare hype tramite questa storia. Dopo la diretta, poi, Mirko ha dichiarato di aver trovato più conforto nella lettera di Perla che nel confronto di Greta, portando quest’ultima a cancellare tutto. Insomma, la situazione tra i due sembra essere veramente ai ferri corti. A questo punto, chissà se l’influencer tornerà presto al Grande Fratello per capire una volta per tutte a che punto sia la loro relazione, dato che, al momento, pare essere proprio appesa ad un filo.