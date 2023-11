GF, Signorini stronca l’ex marito di Luzzi: lui poi conquista tutti

Ogni puntata del Grande Fratello 2023 vede protagonista Beatrice Luzzi, anche la 17esima, con il padre dei suoi figli, che la raggiunge nella Casa di Cinecittà. Attualmente l’attrice si sta avvicinando a Massimiliano Varrese, che il pubblico continua a osservare con attenzione. La stessa Beatrice ricorda stasera di essere molto attenta alle mosse dell’attore. E fa anche bene! Infatti, nelle scorse settimane, il gieffino aveva annunciato di essere pronto a mettere in atto un piano per smascherare l’attrice, molto amata dal pubblico di Canale 5.

A detta di molti telespettatori, Varrese starebbe giocando con Beatrice per raggiungere un obiettivo. Intanto, sta cercando di riconquistarla Giuseppe Garibaldi, un altro gieffino di cui oggi non si fida. Al contrario, sembra nutrire molta fiducia per il padre dei suoi due figli, Alessandro. Quest’ultimo raggiunge a sorpresa Beatrice. Prima Signorini decide di parlare un po’ con lui, chiedendogli qual è il motivo per cui si sono lasciati. Nel dargli una risposta, Alessandro si lascia andare a un lungo discorso, al punto che Signorini lo stronca in diretta:

“Quando senti questi applausi non è che il pubblico è in visibilio, semplicemente devi troncarla”

Ancora ignara della sua presenza, Beatrice al GF viene invitata dal conduttore a raggiungere il Tugurio. Qui riceve un video messaggio da parte dei suoi due figli, per cui non trattiene le lacrime. Ma ecco che nella stanza dell Casa entra il loro papà, che parla a una Luzzi freezata. Sentire Alessandro parlare così bene di Beatrice emoziona molto i telespettatori, che applaudiscono a questo bel rapporto di questi due genitori separati. Dopo un bellissimo discorso, l’uomo definisce la Luzzi una persona “speciale” e si uniscono in un emozionante abbraccio.

“Sono dalla tua parte e lo sarò sempre”, dichiara Alessandro. Un’altra frase che scioglie il cuore di moltissimi telespettatori. Anche Alfonso Signorini fa a entrambi i complimenti: “Sembra che non vi siate mai lasciati e questo è bellissimo. È la dimostrazione che un grande amore rimane”. Il conduttore, però, vuole sapere cosa pensa Alessandro su Varrese e Garibaldi. “Spero che Beatrice se la goda come tutti gli altri. Le dico di viversi i rapporti in libertà e leggerezza”, queste le uniche parole dell’ex marito di Beatrice Luzzi.

Dopo di che, Alfonso dichiara che sarebbe bello rivederli di nuovo insieme come una coppia. Ma Beatrice è certa che stiano bene così e poi lo presenta a tutti i suoi coinquilini.