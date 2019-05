Grande Fratello 16: è record d’ascolti per il reality di Barbara d’Urso

Grande Fratello 16, con Barbara d’Urso: l’ottava puntata conquista il record di ascolti

Record di ascolti per il Grande Fratello 16 di Barbara d’Urso. Un’importante soddisfazione per la nota conduttrice italiana, che ieri ha conquistato, con la sua diretta, più di 3 milioni di telespettatori. Un boom di ascolti per la presentatrice con questa nuova edizione inarrestabile. Stiamo parlando i ben 3.681.000 di telespettatori incollati al piccolo schermo e di uno share del 22.44%. Vengono registrati picchi del 37% di share che sfiorano i 5 milioni di telespettatori. L’ottava puntata del noto reality non ha potuto non conquistare la prima serata, con i grandi colpi di scena che hanno visto protagonisti vari volti di questa nuova edizione. Il programma condotto da Barbara diventa leader assoluto nella serata di ieri, realizzando un nuovo record d’ascolti! Si tratta del miglior risultato stagionale con un target di 15-64 anni, il pubblico preso in considerazione dagli investitori pubblicitari. Molto bene per quanto riguarda i telespettatori più giovani: 33% di share sul target 15-34 anni, 35% sul target 15-24 anni. Anche l’aspetto social appare abbastanza interessante. Si parla di ben 490mila interazioni totali. Non solo, l’hashtag #GF16 è risultato il programma più dibattuto della giornata, che ha conquistato il primo posto tra gli argomenti più discussi su Twitter in Italia.

Barbara d’Urso conquista la prima serata con il Grande Fratello: scontri e primo finalista

Ottimi risultati per il reality di Barbara d’Urso. L’ottava puntata pare essere riuscita a conquistare la prima serata sul piccolo schermo. Un record assoluto di questa stagione. Protagonisti della puntata sono stati, in particolar modo, Francesca De André e Gennaro Lillio. La prima ha dato vita a un confronto molto acceso con Giorgio, accusato di averla tradita con un’altra donna. Non solo, Francesca ha anche affrontato il tema riguardante la sua infanzia, parlando di Dori Ghezzi. È stato anche eletto il primo finalista di questa 16esima edizione. Il pubblico di Canale 5 ha scelto di dare questo importante posto proprio a Gennaro, il quale ha creduto per qualche minuto di essere stato eliminato.

Grande Fratello 16 colpi di scena: l’entrata di Taylor Mega e la commozione dei gieffini

Tanti colpi di scena quelli accaduti nel corso dell’ottava puntata. Una serata che ha visto il pubblico scegliere il primo finalista, ma anche accese discussioni. Nella Casa, Vladimir Luxuria ha lasciato il suo posto, per un’intera settimana, a Taylor Mega. Oltre ciò, abbiamo assistito alla commozione di Daniele Dal Moro e quella di Enrico Contarin, che hanno incontrato i loro familiari. Infine, l’eliminata della serata è stata Serena Rutelli.