Gf diretta, Daniele Dal Moro in lacrime: il consiglio della sorella

Gf diretta, Daniele Dal Moro non riesce a trattenere le lacrime: un passato difficile

Una bellissima sorpresa per Daniele Dal Moro al Grande Fratello. Nel corso della diretta della puntata in onda il 27 maggio, Barbara d’Urso mostra alcune clip riguardanti alcune sue confessioni. Durante questa settimana, il gieffino ha scelto di aprire il suo cuore in confessionale e con Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi. Ai due compagni di avventura rivela dei dettagli sul suo passato, pare non proprio così felice. Lui stesso ammette di aver affrontato dei periodi particolari, in cui non riusciva a identificare cosa fosse giusto o cosa invece fosse sbagliato. Daniele non riesce a trattenere le lacrime di fronte alle sue stesse confessioni, consapevole di aver superato un periodo buio. Dal Moro confessa di non essere abituato a vivere delle cose belle e proprio per questo a volte appare frenato. Daniele parla di persone del suo passato che non si sarebbero comportate bene nei suoi confronti. Uno sfogo inaspettato, visto che Dal Moro si mostra da sempre come un ragazzo duro. Invece porta con sé un passato molto difficile. Dopo la lettera inaspettata del padre, Daniele incontra anche sua sorella.

Grande Fratello, Daniele Dal Moro e la dolce lettera del padre

Daniele sorprende tutti con il suo passato, ma riesce anche a commuovere. La sua storia emoziona proprio tutti e le sue lacrime ancora di più. Barbara gli fa sapere che qualcuno ha scritto per lui una lettera. Si tratta del padre, il gieffino ne riconosce la scrittura. Non riesce, però, a leggerla, in quanto è difficile trattenere le lacrime. Ma ecco che si lascia andare e legge le importanti parole scritte da suo padre, il quale si dichiara orgoglioso di suo figlio. L’uomo rivela, nel suo messaggio, di essere consapevole del passato difficile vissuto da Daniele, che dovrebbe lasciare indietro i suoi fantasmi. A emozionarlo ancora di più ci pensa un’altra sorpresa. Difficile trattenere la commozione, di fronte alla dolcezza di Dal moro.

Grande Fratello diretta, Daniele Dal Moro incontra la sorella: il consiglio

Nella Casa entra Michela, la sorella di Daniele. La giovane decide di fare una bellissima sorpresa al gieffino, cercando di dargli forza e coraggio. Secondo la ragazza, Dal Moro dovrebbe lasciarsi andare di più all’interno del reality. “Lasciati un po’ andare”, le consiglia Michela, con cui ha un rapporto molto speciale. Prima di salutare sua sorella, Daniele le chiede di rassicurare la loro mamma: “Non c’è mai nessun problema con me, dille a mamma che sono tranquillo”. Nel frattempo, non riesce a trattenere le lacrime.