Grande fratello 16 domani sera la semifinale: anticipazioni

Grande Fratello, ecco cosa succederà durante la semifinale

Lunedì 3 giugno 2019 su Canale 5 andrà in onda, in diretta, la semifinale della sedicesima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. Insieme a Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, la D’Urso nel corso della serata dovrà comunicare ai concorrenti l’esito del televoto che durante questa settimana ha visto sfidarsi Erica, Enrico e Kikò. I tre nominati stanno infatti continuando a gareggiare per ottenere un posto tra i finalisti di questa edizione del reality. Durante la serata i concorrenti saranno messi alla prova attraverso scelte difficili, che dovranno affrontare per portare a termine l’obiettivo di rimanere nella casa del Grande Fratello. Colpi di scena, grandi sorprese e forti emozioni faranno da sfondo alla penultima puntata nella quale sarà sicuramente argomento di discussione la gelosia di Francesca nei confronti di Gennaro e Taylor Mega, entrata lunedì scorso nella Casa, e del crollo di Gianmarco che ha chiesto al Grande Fratello la possibilità di vedere i suoi familiari.

Grande Fratello: Taylor Mega scalda gli animi della Casa

Sta succedendo di tutto nelle ultime ore proprio a causa dell’entrata di Taylor Mega nella casa del Grande Fratello che ha fatto scattare la gelosia di Francesca De André nei confronti di Gennaro Lillio: una lite di cui si parlerà senz’altro nella prossima diretta e che metterà faccia a faccia le due ragazze, così come potrebbe esserci un confronto – qualora la situazione dovesse evolversi – proprio tra la biondissima influencer e Daniele. Infatti Dal Moro e Taylor Mega sono sempre più vicini, e questo ha insospettito parecchio i concorrenti della Casa che scherzando con Enrico gli hanno fatto notare come l’amato di Martina Nasoni potrebbe scalzarlo in questo corteggiamento.

Barbara D’Urso abbandona Domenica Live

Barbara D’Urso non condurrà più Domenica Live? Dopo sei grandiose edizioni, la conduttrice potrebbe dire addio all’amato programma contenitore della domenica. Dopo aver chiuso anche questa stagione con un buonissimo successo per la D’Urso potrebbero esserci all’orizzonte nuovi progetti lavorati. Infatti, secondo quanto si apprende da Nuovo Tv, i vertici Mediaset hanno pensato di affidare a lei la conduzione del Grande Fratello Vip in quanto in grado di garantire sempre ottimi risultati e ascolti record. Se la cosa andasse in porto, visti i suoi sempre maggiori impegni, Carmelita potrebbe essere costretta a rinunciare a Domenica Live.