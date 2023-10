Grande Fratello 12° puntata: eliminato, nominati, Luzzi chiude

Alfonso Signorini ha dato inizio alla 12esima puntata del Grande Fratello 2023 con il caso legato a Heidi Baci, annunciando che lei stessa ha intenzione di parlare delle motivazioni del suo abbandono. Prima, però, il conduttore si è collegato con i concorrenti in gioco nella Casa. Con loro ha aperto il discorso riguardante l’uscita di Heidi, che ha lasciato un po’ tutti senza parole.

Innanzitutto, Signorini ha mandato in onda una clip che ha riassunto le vicende che hanno portato la Baci ad abbandonare il gioco, compreso il confronto con il padre che ha diviso il pubblico. In puntata, stasera, si è parlato della questione e sono nate forti polemiche contro il programma. Ad alimentarle è stata la sorpresa che Varrese ha ricevuto dalla madre, in quanto ormai è raro trovare un telespettatore che lo sostiene. Inoltre, è arrivata la lettera con cui Heidi ha rotto il silenzio.

La puntata è andata avanti con altri blocchi. Uno tra questi è quello che vede protagoniste Beatrice Luzzi, Giselda Torresan e Cesara Buonamici. La ragazza amante delle montagne viene nuovamente messa in discussione. “Ho l’impressione che ormai abbia appreso tutto quello che poteva e che queste famose montagne le manchino davvero molto”, dichiara Beatrice, convinta che sia arrivato il momento per Giselda di tornare a casa sua.

Cesara interviene dallo studio ed espone il suo dubbio: “Ma tu chi sei veramente?”. In effetti, molti telespettatori sono convinti che Giselda non stia mostrando davvero se stessa. Alfonso è poi passato al nuovo arrivato, Mirko Brunetti, su cui sono nate delle polemiche durante la diretta e su cui si è espressa Buonamici.

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi chiude con Garibaldi: scontri accesi

A questo punto, il padrone di casa ha puntato l’attenzione sul televoto. Si sono salvate subito Grecia Colmenares e Valentina, che hanno lasciato Rosy Chin e Samira Lui in bilico. Entrambe le gieffine hanno avuto degli scontri con Beatrice Luzzi e si ipotizza che per questo motivo siano le concorrenti più a rischio. Si sono accese così nuove discussioni, con l’attrice che ha ottenuto ancora il sostegno del pubblico a casa.

E, ovviamente, Signorini non ha potuto non parlare della storia d’amore nata tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi. L’attrice ha confermato di non aver ceduto alla passione e Alfonso ha mostrato la sua delusione. Si sono accesi nuovi scontri in diretta. Giuseppe ha difeso le sue amiche Angelica, Anita e Samira, definite da Beatrice “lupi”. Il giovane calabrese ha spiegato di essersi semplicemente sfogati con lei in un momento in cui si sentiva pieno.

Non solo, ha ammesso di sentirsi condizionato dalle reazioni dell’attrice. Quest’ultima, però, si è ribellata al suo discorso, facendo notare di non averlo mai condizionato nelle sue amicizie, tanto che lui non avrebbe cambiato il suo atteggiamento con le tre amiche. Cesara è intervenuta dichiarando di essere dalla parte di Garibaldi e attaccando la Luzzi: “Io mi domando, Beatrice tu volevi un toy boy lì dentro?”. A questo punto, Beatrice al GF ha risposto a tono:

“Dopo due settimane in cui vengono fuori i discorsi su Samira, Angelica… Tutti gli amici che gli dicono che non prende una posizione… Secondo te non è lecito chiedere nell’intimità: perché tu non mi avevi notato? Se fosse arrivata un’altra non mi avresti guardata? Non è per la prima volta che ti metti dalla parte degli uomini Cesara”

Detto ciò, Beatrice ha chiuso la storia con Giuseppe, ribadendo che fuori non ci sarebbe futuro per la loro relazione. Questo perché crede che sia giusto che Garibaldi si costruisca una famiglia e abbia un figlio. Subito dopo, quando Alfonso ha chiuso il collegamento con la Casa, Angelica è scoppiata a piangere. Il motivo? Beatrice ha confermato in diretta di trovarla “una gatta morta, persone orribile e falsa”. La gieffina crede che fuori la sua famiglia e il suo fidanzato Riccardo potrebbero essere rimasti male.

È intervenuta Jill Cooper in difesa di Angelica, dopo Paolo, parlando di diffamazione. Luzzi, però, si è difesa ribadendo che a lei sono state rivolte offese ancora più forti.

Samira eliminata al Grande Fratello 2023: percentuali e tante lacrime

È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto e Alfonso ha deciso di separare Rosy e Samira dagli altri gieffini. Signorini ha incaricato Garibaldi di scoprire il nome dell’eliminata, chiedendogli di prendere la busta in confessionale. Giuseppe ha raggiunto le due concorrenti nella stanza Super Led e letto il risultato: è stata eliminata Samira con il 15% dei voti (Valentina 34%, Grecia 33%, Rosy 18%).

Molti telespettatori hanno subito pensato ai sospetti nati nel pomeriggio su un evento di fine ottobre che la vedrebbe protagonista fuori dalla Casa. Intanto, Rosy è rientrata nel salotto, dove ha raggiunto i suoi compagni piangendo. “Scusami ma devi essere solo che felice che il pubblico ti abbia salvato. E che cavolo! Sei stata scelta e sei ancora nella Casa”, ha tuonato Alfonso dallo studio.

La stessa Samira ha chiesto più leggerezza ai suoi compagni, in quanto questi non sono i veri problemi. Ha salutato così Garibaldi nella stanza Super Led. Lì dentro Giuseppe si è probabilmente trattenuto. Infatti, quando è uscito fuori, si è lasciato andare a un lungo pianto.

Grande Fratello 2023: chi è finito al televoto

A questo punto, sono iniziate le nomination. Sono stati resi immuni dagli stessi concorrenti Ciro, Anita, Massimiliano e Paolo. Cesara Buonamici ha dato l’immunità a Giuseppe e Angelica. Signorini ha avuto da ridire sull’atteggiamento tenuto dai concorrenti durante le nomination palesi. Ancora prima del via, la maggior parte dei gieffini ha preso le carte in mano per scegliere chi nominare. Il conduttore li ha interrotti, facendo notare che non hanno ricevuto il suo ‘permesso’. Ha rimproverato un po’ tutti, ma Giselda Torresan ha fatto finta di niente, continuando a curiosare tra le carte.

Alfonso l’ha ripresa e, intanto, Fiordaliso ha continuato lo stesso a non rispettare le regole. “No! Scusate, che volete fare? Ma ho dato via al tempo?”, ha chiesto perplesso il conduttore. La cantante ha chiesto scusa e ha ammesso che sono tutti scioccati dall’eliminazione di Samira. Sempre durante queste nomination, Alex Schwazer ha lanciato la sua bomba. Ha nominato Beatrice perché a detta sua avrebbe strumentalizzato la storia con Garibaldi, non tenendo conto della presenza dei figli a casa.

Oltre questo, lo sportivo si è detto convinto del fatto che la Luzzi abbia confessato in passato di essere interessata a un concorrente sposato. Alex crede che quel gieffino sia proprio lui. Beatrice, però, ha smentito categoricamente tutto quanto. Qui di seguito le nomination che hanno portato al televoto Beatrice, Grecia, Giselda, Rosy, Valentina e Vittorio.