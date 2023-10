Grande Fratello, perché Mirko è un flop: Buonamici lo demolisce

Se Alfonso Signorini al Grande Fratello 2023 ha intenzione di puntare su Mirko Brunetti e Greta Rossetti, probabilmente dovrebbe prendere in considerazione i commenti condivisi sul web. Durante la diretta della 12esima puntata, viene confermato da tanti telespettatori che non c’è tutto questo interesse sulla loro relazione, nata a Temptation Island. Infatti, sono molti coloro che commentano il blocco a loro dedicato che si lamentano, in quanto vorrebbero vedere altro.

Tutto questo dimostra che gran parte del pubblico continua a non credere a Mirko e Greta. Va comunque precisato che con la loro love story hanno conquistato dei fan, che sebbene non siano tantissimi li sostengono in questo momento. Purtroppo va considerato il fatto che sono tanti i telespettatori che, sin dall’inizio, non riescono proprio a fidarsi di loro. Dunque, quando Signorini inizia a parlare in diretta con Brunetti, la reazione del pubblico è abbastanza negativa.

Ciò si evince non solo attraverso gli attacchi, ma anche tramite le tendenze su X (ex Twitter). Qui altri coinquilini che vengono chiamati in causa durante la diretta finiscono in tendenza. Quando, invece, si parla di Mirko questo non accade, nonostante provenga da un programma molto amato dal pubblico di Canale 5, come Temptation Island. Probabilmente coinvolgendo Perla Vatiero, il risultato potrebbe migliorare.

Questo perché, la giovane è appoggiata da molti telespettatori, che avrebbero preferito vedere lei nella Casa di Cinecittà. Certo, la situazione non migliorerebbe di molto, visto che c’è molta antipatia nei confronti di Mirko e Greta, ma la presenza di Perla sarebbe d’aiuto. Bisognerà capire se la Vatiero sarà disposta a mostrarsi di nuovo al pubblico per dare importanza a Brunetti e rischiare di cadere in un teatrino.

Gli ascolti televisivi sono deludenti e Afonso potrebbe aver scelto di puntare su questa storia, visto che Temptation Island è molto amato dal pubblico. Ma Brunetti, probabilmente, non è proprio il personaggio che il pubblico avrebbe scelto per questa esperienza.

Intanto, Cesara Buonamici al Grande Fratello riceve stasera gli applausi quando si parla di Heidi Baci e anche quando c’è Mirko al centro della scena. La giornalista esprime la sua opinione così: “Molti muscoli, molti dubbi… Si inserisce nella Casa perfettamente”. Così Cesara demolisce in diretta, con poche e semplici parole, mantenendo la sua eleganza.

Questo suo commento fa supporre che non abbia riscontrato in Mirko chissà quale personaggio in questo gioco. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà e come si evolverà questa situazione. Può anche darsi che Brunetti riesca nell’impresa di far ricredere i telespettatori. E questo sarebbe un colpo di scena.

Nel frattempo, Greta conferma ai fan che sta seguendo la puntata e ringrazia tutti coloro che le stanno inviando dolci messaggi.

CESARA:

" Mirko, molti muscoli, molti dubbi, si inserisce nella casa perfettamente"

Ha servito.#GrandeFratello — trash&poesia (@TrashPoesia) October 19, 2023

Questo blocco di Mirko con le sue ex #Grandefratello pic.twitter.com/F8Az2nfYQN — Estanca ????✨ (@ESTANCA2) October 19, 2023