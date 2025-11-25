Grande Fratello 10° puntata: nominati, finalista e Ventura in difficoltà

Omaggio a Ornella Vanoni, da parte di Simona Ventura stasera al Grande Fratello. Semplicemente la conduttrice ha deciso di iniziare la puntata del 24 novembre 2025 salutando la cantante, tanto amata dagli italiani. Dopo di che, prima di arrivare a un finale che l’ha spazientita, è entrata nel vivo delle questioni legate alla Casa più spiata d’Italia. In particolare, la padrona di casa ha deciso di parlare di Rasha Younes.

In questa occasione, lo studio e la Casa hanno mostrato il pieno sostegno alla gieffina, andando contro il suo ex fidanzato Manuel. La puntata è andata avanti con un altro momento di tensione: il confronto tra Omer Elomari e Jonas Pepe in studio, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Alla fine, inaspettatamente, è al secondo che è andata male.

Spazio poi a Grazia Kendi, che in queste settimane ha più volte espresso il suo dispiacere per il rapporto che avrebbe avuto avere con il padre e che non ha. Lui è presente, tanto che oggi vivono insieme. Nonostante ciò, Grazia non sente da lui l’affetto che desidera. Per questo motivo, stasera il papà ha deciso in lacrime di farle sapere che in realtà la ama tantissimo.

Grande Fratello: Giulia prima finalista, Valentina bacchettata

Una puntata importante per i concorrenti e per il pubblico, questa. Infatti, è stata eletta la prima finalista di questa edizione condotta da Simona Ventura. Si tratta di Giulia Soponariu, che ha trionfato con il 26.04% (Donatella 21.15%, Rasha 19.86%, Omer 15.33%, Francesca 12.01%, Simone 4.06%). La giovanissima gieffina ha scoperto di essere già in finale quando è approdata in studio con Donatella e Rasha.

Quest’ultima è tornata subito nella Casa. Le altre due hanno atteso il verdetto, mentre nel salotto gli altri gieffini iniziavano a pensare che si trattasse appunto dell’elezione del finalista. Donatella, tramite una busta, ha scoperto inizialmente che nessuna delle due avrebbe lasciato il gioco. Ed ecco che la Ventura ha annunciato che Giulia è la prima finalista del Grande Fratello 2025.

Non è mancato il blocco dedicato a Domenico D’Alterio. Simona ha mostrato una clip che ha portato in onda alcuni dei momenti più divertenti che in questi giorni l’hanno visto protagonista. Proprio questo suo lato è ciò che piace ai telespettatori, che da sempre lo sostengono sui social e nei televoti, tenendo conto solo del suo lato ironico e genuino.

La Ventura ha dovuto, però, mostrare a Domenico l’ultimo sfogo pubblicato su Instagram da Valentina Piscopo, che la scorsa settimana l’ha lasciato. Quest’ultima ha condiviso il suo sostegno a D’Alterio, ma ha nuovamente sganciato alcuni attacchi. Questo non è piaciuto in studio, in quanto è stato fatto notare che oggi Domenico si sta semplicemente divertendo nella Casa, strappando a tutti un sorriso.

Sonia Bruganelli è d’accordo con questo e anche Cristina Plevani. Quest’ultima ha fatto presente che Valentina starebbe cercando di essere protagonista nell’esperienza di Domenico nella Casa. Anche la Ventura ci ha tenuto a dirle qualcosa:

“Amarsi non significa stare insieme per forza. Valentina devi accettare Domenico anche per quello che è. Bisogna accettare tutte le sfaccettature di una persona che si ama”

Allo stesso tempo, la Bruganelli ha precisato che Valentina è una donna in difficoltà in questo momento. Ed ecco che è arrivata, prontamente, la replica della Piscopo, su Instagram:

“Il messaggio passato è sbagliato! Non sono assolutamente gelosa del percorso di Domenico. Io conosco lui in queste vesti! Ma degli atteggiamenti continui e ambigui verso Benedetta! Il fatto che non faccia stare questa persona lontana da lui!”

Nomination decima puntata: chi è al televoto, Ventura si scalda

Sono iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Omer, Jonas, Grazia e Mattia. Ci sarà, lunedì prossimo, una nuova eliminazione e l’elezione del secondo finalista. Durante le nomination, Simona Ventura ha più volte perso la pazienza. Ciò è accaduto prima nel momento in cui Jonas ha nominato Grazia. Quest’ultima si è difesa dalle accuse, ripetendo sempre le stesse parole e la padrona di casa l’ha zittita, generando anche delle risate.

Poi Jonas ha ancora perso tempo chiedendole scusa per non averle stretto la mano in studio. “Non ti preoccupare Jonas, tanto non ci vedremo mai più”, ha tuonato, ridendo, la Ventura. In studio tutti le hanno applaudito, ma lei li ha fermati: “Sto scherzando, non vedo l’ora di rivederti Jonas”. Per il pubblico è stato abbastanza chiaro che Simona fosse nervosa perché in ritardo con la chiusura di questa puntata, durante le nomination.

A quanto pare, per i gieffini no. Infatti, anche Rasha ha perso molto tempo, nel scegliere il suo piramidale, spazientendo la conduttrice. “Rasha ci sfumano! Cosa significa? Ci tagliano il programma!”, ha tuonato la Ventura.