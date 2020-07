Uomini e Donne gossip: flirt tra Giordano Mazzocchi e Viktorija Mihajlovic

Nuovo amore per Giordano Mazzocchi? Secondo quanto si sussurra sul web l’ex corteggiatore di Uomini e Donne nonché protagonista della prima edizione di Temptation Island Vip starebbe frequentando Viktorija Mihajlovic. Lei è la figlia dell’allenatore Sinisa nonché ex concorrente dell’Isola dei Famosi, dove ha partecipato nel 2019 in coppia con la sorella minore Virginia. Giordano e Viktorija sono stati pizzicati insieme a Roma, mentre si concedevano una romantica passeggiata a due. Nei giorni scorsi il maestro di sci e la web influencer hanno cominciato a seguirsi su Instagram e Mazzocchi ha condiviso una canzone – Roma Capoccia di Antonello Venditti – che sembra quasi una dedica alla nuova fiamma. Al momento i diretti interessati tengono le bocche ben cucite anche perché pare che questo legame sia nato da poco e sia dunque ancora in fase di rodaggio.

Viktorija Mihajlovic ha amato un altro ex di Uomini e Donne

Prima di incontrare Giordano Mazzocchi Viktorija Mihajlovic ha frequentato per un breve periodo un altro ex tronista di Uomini e Donne: lo scugnizzo napoletano Mattia Marciano. I due, nonostante le prove evidenti, non hanno mai ufficializzato il loro rapporto che, col senno di poi, si è rivelato un vero e proprio fuoco di paglia. Caso curioso: lo scorso anno si è parlato di un flirt tra Giordano e Vittoria Deganello, l’ex corteggiatrice nonché scelta di Mattia al Trono Classico. All’epoca tra le corteggiatrici c’era pure Nilufar Addati, che ha poi scelto Mazzocchi quando è diventata tronista del programma di Maria De Filippi. Della serie, il mondo è davvero piccolo…

Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati sono rimasti amici

Dopo aver fatto sognare tutti i fan di Uomini e Donne con la loro relazione passionale e tormentata, Giordano e Nilufar hanno optato per la separazione. Una rottura avvenuta però senza traumi, con grande rispetto da parte di entrambi. I due sono rimasti amici, lavorano ancora nella stessa agenzia e hanno addirittura trascorso la quarantena insieme, nella casa dei loro agenti. L’Addati, poi, è diventata col tempo molto amica di Agostino Mazzocchi, fratello minore di Giordano.