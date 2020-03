Uomini e Donne, Nilufar e Giordano Mazzocchi in quarantena assieme. La Addati rompe il silenzio e spiega a Giulia Salemi per la prima volta che cosa è davvero successo dopo l’addio e i rapporti attuali. L’italo-persiana riserva una ‘puntura’ a Francesco Monte

Nilufar Addati, dopo mesi di gossip e rumors più o meno fondati su un suo ritorno in love con Giordano Mazzocchi, ha raccontato tutta la verità su ciò che è accaduto con il giovane dopo l’addio. L’ex tronista di Uomini e Donne lo ha fatto in una diretta Instagram, parlando con l’amica Giulia Salemi. Entrambe le influencer, che stanno rispettando la quarantena imposta a livello nazionale per arginare il coronavirus, si sono confidate a distanza, virtualmente. La Addati ha anche fatto sapere di vivere questo momento di ‘ritiro’ forzato anche con Giordano Mazzocchi (c’è pure il fratello Agostino Mazzocchi), in quanto entrambi sono a casa dei loro agenti.

Giulia Salemi, per rompere il ghiaccio, ha chiesto a Nilufar dell’esperienza a Temptation Island Vip. “Esperienza tosta, siamo sopravvissuti. Dopo ci siamo lasciati per altri motivi, però ora abbiamo un rapporto tranquillo tant’è che ora è nell’altra stanza e sta facendo la quarantena con me”. L’ex tronista però precisa che c’è solo un’amicizia ora e che non c’è mai stata nemmeno una spia di ritorno di fiamma dopo l’addio: “Non c’è mai stato niente dopo che ci siamo lasciati, mai riavvicinati. Nada, nada. Non mi credono”. E ancora: “Tutti credono che stiamo per tornare insieme, poi nella vita tra 20 anni non so cosa succede. In questo momento abbiamo un rapporto tranquillo. Naturalmente non è proprio amico, perché insomma, sempre ex fidanzato rimane”.

Uomini e Donne, Nilufar e Giordano, Giulia Salemi: “A me non è mai successo di rimanere in buona con qualche ex”

Dopo aver ascoltato l’ex tronista, Giulia Salemi si è detta sorpresa. “A me non è mai successo di rimanere in buona con qualche ex. Veramente chapeau!”, ha chiosato l’italo-persiana. A Francesco Monte saranno fischiate le orecchie. I fan di Nilufar e Giordano, nel frattempo, si mettano il cuore in pace. Almeno per il momento. All’orizzonte nessun ritorno in love. Solo una bella amicizia anche se Mazzocchi “non resta un amico, perché, insomma, sempre ex rimane e…” le vie dell’amore sono infinite.