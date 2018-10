Gossip Temptation Island, Lara Zorzetto si è fidanzata? Arriva la risposta

Lara Zorzetto fidanzata? Nuovi gossip di Temptation Island

Lara Zorzetto si è fidanzata dopo Temptation Island 2018? Era veramente intenzionata a rafforzare il suo legame con Michael De Giorgio, ma qualcosa (più di qualcosa!) è andato storto. Lara ha ripreso le redini della propria vita e si è data da fare per migliorarla giorno dopo giorno. Sta realizzando i suoi sogni e l’affetto dei suoi fan non manca mai. Sì perché, una volta conclusasi l’esperienza televisiva, Lara è stata sommersa dall’amore di persone che si sono riviste in lei e che vorrebbero vederla un giorno in qualche altro programma. Magari a Uomini e Donne. Lara sta facendo ancora parlare di sé, dato che adesso ha rivelato su Instagram nuove informazioni sulla sua vita privata.

Temptation Island: Lara e Michael, è davvero finita?

Attraverso delle Instagram stories, alcune fan hanno chiesto se Lara Zorzetto è fidanzata e quali sono i suoi progetti futuri; questa è stata la sua risposta: “Essere veramente felice. Vivere una vita piena di emozioni nuove e di avventure. Continuare con la mia azienda e avere un complice accanto a me che mi ami quanto io amerei lui”. Ci sono stati dei pettegolezzi su Lara Zorzetto e Michael De Giorgio nell’ultimo periodo: si pensava che fossero tornati insieme. E invece la verità è che Lara ha chiuso tutti i ponti col suo ex storico dopo aver visto il suo percorso a Temptation Island.

La confessione di Lara di Temptation Island 2018

Nonostante sia sempre super-positiva, Lara di Temptation Island 2018 ha anche dei momenti non proprio positivi, come ha spiegato lei stessa: “Onestamente alti e bassi. Non vedo l’ora di vedere i miei amici questa sera e il mio Zeu”. Le edizioni Nip e Vip del reality show hanno riscosso parecchio successo e si potrebbe pensare anche a una versione invernale di Temptation Island: assisteremo presto ad altre storie in TV come quella di Lara e Michael?