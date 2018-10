Gossip Temptation Island, Antonio Lenti e Jessica Guazzotti stanno insieme?

Temptation Island, gossip su Antonio e Jessica: stanno davvero insieme?

Antonio Lenti e Jessica Guazzotti stanno insieme? Come ben saprete, sono due protagonisti dell’edizione numero quattro di Temptation Island. Antonio aveva partecipato al reality show di Canale 5 assieme alla sua fidanzata Veronica Bagnoli. Invece Jessica è stata la sua tentatrice. All’inizio del programma, non riusciva proprio a creare alcun tipo di legame con lui, ma poi, a poco a poco, Antonio si è sciolto e ha dimostrato un certo interesse nei suoi confronti. I telespettatori erano convinti che la coppia sarebbe scoppiata durante l’ultimo falò e invece Veronica aveva deciso di perdonarlo. Sembravano davvero felici dopo Temptation Island e invece…

Dedica speciale di Antonio Lenti a Jessica Guazzotti

A giugno Antonio e Veronica di Temptation Island avevano annunciato la fine della loro storia. Dopo un breve periodo di silenzio su Instagram, Antonio Lenti è ricomparso sui social network più felice che mai. E non molto tempo fa ha spiegato di frequentare la sua ex tentatrice Jessica. Come amica o come possibile fidanzata? Non lo ha specificato, ma è chiaro che tra i due si sia creata una forte complicità. Ecco cosa le ha dedicato Antonio su Instagram: “Una sera ero a cena con un mio amico, che mi disse questa frase: ‘Nella nostra vita, noi siamo una locomotiva. Attraversiamo varie stazioni. Alcuni salgono sui vagoni, altri scendono. Alcuni rimangono viaggiatori con noi in questo magnifico tragitto che è la vita #siamoveri #wildlife #gratitudine”. Una bella dedica, come quella che ha fatto Giordano Mazzocchi a Niliufar Addati!

News Temptation Island: nuove curiosità sulle coppie

La risposta di Jessica Guazzotti non si è fatta attendere: “Veri quando eravamo dentro al programma Temptation Island. Veri anche nella vita reale! Di faccia ne ho solo una e mi basta”. Una nuova coppia si sta formando? E mentre i due continuano a vedersi spesso, altri protagonisti di Temptation Island hanno deciso di riprovarci!