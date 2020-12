Pieraccioni e Laura Torrisi di nuovo insieme sul set: ritorno di fiamma?

Leonardo Pierracioni e Laura Torrisi ancora insieme. Come fa sapere Diva e Donna il regista toscano ha scelto l’ex compagna, nonché madre di sua figlia Martina, come protagonista del suo nuovo film che uscirà il prossimo anno. Le riprese sono iniziate da qualche giorno. Per i due si tratta del secondo film insieme dopo quello del 2007 – Una moglie bellissima – che ha cambiato la vita di Laura. Grazie a quel lungometraggio la Torrisi, ex concorrente del Grande Fratello, ha iniziato a lavorare come attrice e ha messo su famiglia con Pieraccioni.

Qualche anno fa Leonardo Pieraccioni aveva proposto a Laura Torrisi di lavorare insieme in una delle sue ultime pellicole, Se son rose. All’epoca Laura aveva declinato l’invito ma questa volta ha accettato con entusiasmo. Voglia di trascorrere più tempo insieme al comico toscano e vero e proprio ritorno di fiamma? Chissà… di sicuro i due saranno legati per sempre dalla figlia Martina, che oggi ha dieci anni.

Proprio per amore della piccola Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi vivono in case confinanti in un comune alle porte di Firenze e si vedono praticamente tutti i giorni. Un legame che non si è mai spezzato e che potrebbe portare a qualcosa di più. Anche perché da tempo sia Laura sia Leonardo sono single. La Torrisi ha chiuso la storia con il pilota Luca Betti mentre Pieraccioni ha archiviato la frequentazione con una certa Teresa.

Una liaison che non è mai decollata del tutto tanto che Pieraccioni non è mai uscito ufficialmente allo scoperto con Teresa. Diverso l’atteggiamento di Laura Torrisi che faceva sul serio con Luca Betti, tra selfie e vacanze insieme. Poi il brusco addio e il breve flirt con il cantante Antonio Aiello. Ora Laura è pronta a tornare tra le braccia di Leonardo?

Il nuovo film dell’ex compagno è un’occasione preziosa per Laura Torrisi, ferma nel mondo dello spettacolo da qualche tempo. Lo scorso anno è stata concorrente di Amici Celebrities, dove ha messo in mostra le sue doti canore, e ha recitato in Din Don-Il ritorno.