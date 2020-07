Pieraccioni e Laura Torrisi, perché si sono lasciati: il legame oggi

Leonardo Pieraccioni e l’attrice Laura Torrisi hanno fatto sognare con la loro love story per 5 anni. Una relazione che però non ha avuto un lieto fine, infatti la coppia si è lasciata all’improvviso. Dal loro incontro e dal loro amore è nata la piccola Martina. Come sempre accade in questi casi, Leonardo e Laura si sono incontrati senza preavviso. Un incontro causale, quindi, che è diventato presto importante, straordinariamente importante. Durante l’inizio delle riprese di uno dei film cult di Pieraccioni, ‘Una moglie bellissima’, l’attore vide su una rivista una ragazza con indosso un costume particolare. L’immagine catalizzò interamente la sua attenzione. Da qui la decisione di far indossare lo stesso costume alla protagonista del suo film. Leonardo partecipò quindi l’idea anche al suo costumista, che però lo mise davanti alla realtà dei fatti, cioè quella che ancora in quel momento non si sapeva neanche il nome della protagonista del film. Da qui la replica di Pieraccioni: “Tipo questa, così ci facciamo portare anche il costume“. Quella nella foto era Laura Torrisi.

I motivi della rottura tra Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni

Quell’incontro casuale sembrava quindi essere un segno del destino, nonostante per i due non c’è stato un happy ending. A distanza di anni sono arrivate le prime rivelazioni sui motivi che portarono alla rottura di una delle coppie più belle e ammirate dello showbiz. Alcune delle liti tra la Torrisi e Pieraccioni sono perfino finite nei film del regista. Tra le tante anche quella di avere una stanza dei giochi tutta sua, ma anche quella di non aver mai portato la moglie a vedere l’aurora boreale, uno degli spettacoli più suggestivi e romantici ci possa offrire la natura, che protegge il suo mistero ed è sempre pronta a sorprenderti. Il gossip dell’epoca parlò anche di un presunto tradimento. A Laura fu infatti attribuito un amante segreto. Dopo un periodo di allontanamento (chiacchieratissimo) i due decisero di prendere definitivamente strade diverse.

Il rapporto di Laura e Leonardo oggi

A placare i rumors circa il presunto tradimento di Laura, ci pensò lo stesso attore che rivelò il fatto che ormai la relazione con la Torrisi si era conclusa due anni prima. Oggi i due attori sembrano aver dimenticato i dissapori che hanno portato alla loro separazioni. Laura e Leonardo attualmente hanno uno splendido rapporto, un equilibrio raggiunto anche in considerazione dell’amore per la piccola Martina. Reduce dalla partecipazione di Amici Celebrities (al fianco tra l’altro di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa), l’attrice sembra aver avuto un flirt con Antonio Aiello.