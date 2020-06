Pamela Camassa incinta, Filippo Bisciglia finalmente papà: il gossip

Ultimi gossip: Pamela Camassa e Filippo Bisciglia aspettano un figlio?

AGGIORNAMNETO Filippo Bisciglia ha smentito, attraverso i suoi canali social, la notizia: “Non so perché abbiano scritto una cosa del genere, comunque smentisco questa cosa e vi mando un bacio grande grande a tutti”.

Cicogna in volo per Filippo Bisciglia e Pamela Camassa? A lanciare il gossip bomba è il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti. Nel numero in edicola da martedì 9 giugno 2020 si parla di una presunta gravidanza della soubrette che di recente ha vinto Amici Celebrities. Stando ad alcune fonti consultate dalla rivista edita da Cairo Editore la Camassa sarebbe in dolce attesa e le forme più rotonde del solito lo confermerebbero. In una delle ultime foto postate su Instagram, la fidanzata di Bisciglia indossa una t-shirt molto larga, come a proteggere un dolce segreto… Ma non è finita qui perché pare, stando sempre alla ultime indiscrezioni, che Filippo sia intenzionato a dare il grande annuncio nel corso della prossima edizione di Temptation Island.

Filippo Bisciglia torna a Temptation Island e fa un grande annuncio

Stando a quello che si legge sull’ultimo numero di Nuovo Tv, Filippo Bisciglia sarebbe pronto a dare l’annuncio della gravidanza di Pamela Camassa a Temptation Island, reality show prodotto da Maria De Filippo che ormai conduce da anni e che tornerà su Canale 5 il prossimo 7 luglio. Filippo, che è diventato popolare nel 2006 grazie al Grande Fratello, non ha mai nascosto la voglia di diventare padre e col pubblico ha sempre avuto un rapporto speciale. Del resto Filippo e Pamela formano una delle coppie più belle e più solide del mondo dello spettacolo italiano. Stanno insieme da ben 12 anni, non sono mai stati oggetto di gossip spiacevoli, e qualche anno fa hanno superato una difficile crisi, dovuta perlopiù agli obiettivi futuri. Crisi velocemente rientrata: la Camassa e Bisciglia hanno capito di amarsi e di non poter fare a meno l’uno del’altra.

Qualche mese fa Pamela Camassa si è detta pronta per un figlio

Dopo la vittoria ad Amici Celebrities – dove ha messo in luce le sue doti di cantante e ballerina – Pamela Camassa ha ammesso di essere pronta a diventare mamma. Per anni, infatti, la showgirl ha tentennato, non sentendosi pronta ad un ruolo del genere. Ora tutto sembra cambiato e non resta che attendere l’annuncio ufficiale: tanti auguri!