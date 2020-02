Pamela Camassa è finalmente pronta per un figlio con Filippo Bisciglia

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia stanno per mettere su famiglia. Dopo aver tentennato per diversi anni la soubrette toscana ha finalmente deciso di avere un figlio. Un desiderio che il conduttore di Temptation Island Nip cova da tempo e che diventerà realtà nei prossimi mesi. Chiariamo subito: oggi Pamela non è ancora incinta ma forse lo sarà nei prossimi mesi. Del resto la 35enne è stata molto chiara nell’ultima intervista concessa al settimanale Nuovo. La vincitrice di Amici Celebrities è pronta a suggellare la lunga e importante storia d’amore con l’ex gieffino con un piccolo erede.

Le ultime dichiarazioni di Pamela Camassa sul compagno Filippo Bisciglia

“Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio“, ha dichiarato Pamela Camassa alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. I prossimi mesi saranno dunque impegnativi per Pamela e Bisciglia, che non vedono l’ora di diventare genitori. Il matrimonio, invece, può attendere, come puntualizzato dalla stessa showgirl: “Siamo tutti e due credenti, ma fino a oggi non ci abbiamo mai pensato. Stiamo bene anche così. Questo, però, non vuol dire che in futuro non andremo all’altare…”.

Da quanto tempo stanno insieme Pamela Camassa e Filippo Bisciglia

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia sono una coppia da ben dodici anni. È inutile sottolineare che formano una delle coppie più longeve del mondo dello showbiz italiano. Si sono conosciuti durante una vacanza sulla neve grazie ad alcuni amici in comune e da allora non si sono più lasciati. Da tempo i due convivono a Roma.