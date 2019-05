Pamela Camassa a Vieni da me racconta la quotidianità accanto a Filippo Bisciglia

A Vieni da me – il programma di Rai Uno di Caterina Balivo – Pamela Camassa ha raccontato alcuni retroscena della sua quotidianità accanto a Filippo Bisciglia. La soubrette e il conduttore di Temptation Island stanno insieme da undici anni e la storia d’amore diventa sempre più importante giorno dopo giorno. Anche se i litigi e i bisticci non mancano, come del resto in qualsiasi coppia. La Camassa, che ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia 2005 dove si è classificata al terzo posto, ha rivelato che Filippo è una persona molto precisa e perfezionista.

Pamela Camassa in tv: le confidenze su Filippo Bisciglia

“A casa un po’ rompe però mi dà uno stimolo in più perché io sono molto pigra”, ha confidato Pamela Camassa a Caterina Balivo. La conduttrice ha ammesso di non saper cucinare: è Filippo lo chef di casa. “Lui è molto bravo a fare i piatti elaborati ma è sempre a dieta e così io gli preparo il tonno in tutte le salse. Tonno con fagioli, tonno nell’insalata, pasta col tonno… Poi non mangiamo neppure la carne”, ha raccontato la soubrette, ex volto de I migliori anni e Tale e Quale Show. La Camassa ha inoltre svelato che segue tutti i talent show insieme al compagno: la coppia è pazza di questo genere televisivo. Ma Filippo prima di conoscere il giudizio su un concorrente stoppa la messa in onda per esprimere il suo parere, come sottolineato da Pamela.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia: più uniti che mai

Nonostante le numerose voci di crisi che si inseguono ciclicamente, il rapporto tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia è anno dopo anno più solido e granitico. I due si sono conosciuti ad una festa undici anni fa e da allora non si sono più lasciati. A fare il primo passo è stata la Camassa che, seppur molto timida, non ha voluto farsi scappare un uomo come Bisciglia. “È una persona che lascia il segno”, ha assicurato la 34enne.