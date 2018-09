Filippo Bisciglia: si fa viva Pamela Camassa dopo il silenzio, gesto

Filippo Bisciglia: si fa viva Pamela Camassa dopo il silenzio. Il gesto della modella e la situazione sentimentale tra i due

Come procede la love story decennale tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa? I due stanno ancora insieme oppure si sono lasciati? Perché non si mostrano più uniti sui social? Qualche giorno fa la notizia che la coppia fosse in crisi (se non addirittura già separata) aveva presto fatto il giro di riviste e siti ‘rosa’, rimbalzando un po’ ovunque. I diretti interessati non hanno mai né smentito né confermato la voce, eccezion fatta per uno stringato e secco ‘no’ rivolto a un follower da Pamela su Instagram, in cui ha sostenuto che non si erano lasciati. Fatto sta che dopo le voci è calato il silenzio sulla coppia. Nelle scorse ore, per la prima volta nelle ultime settimane, la Camassa è tornata a farsi viva sotto al profilo social di Filippo…

Pamela Camassa: spunta un commento sotto al post di Bisciglia

Bisciglia nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una bella foto con i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island con cui si è riunito a Roma per una serata in compagnia: “Quando verrete a Roma trascorreremo una serata tutti quanti insieme, ve lo prometto … e così è stato… un’emozione bellissima… malgrado alcuni di voi abbiano scelto di non continuare la propria storia d’amore… eravate comunque insieme a me. Grazie, Vi voglio bene. NOI SIAMO: TEMPTATION ISLAND 💪🏻”. E tra i tanti commenti entusiasti giunti sotto al post è arrivato anche quello di Pamela. Un semplice “Belliiiii”. Le parole della Camassa di per sé non dicono quasi nulla, ma il gesto conta assai di più. La modella, commentando una foto di Filippo (cosa che non faceva da tempo), che messaggio avrà voluto dare?

Pamela e Filippo: la situazione intricata

Le ipotesi si possono sprecare: i due stanno ancora insieme? Oppure si sono lasciati, ma sono comunque rimasti in buoni rapporti? D’altra parte che Filippo e Pamela non abbiano fatto volare gli stracci è evidente, come testimoniano i like che continuano a piazzarsi reciprocamente sui loro post Instagram. Tuttavia un grosso interrogativo rimane: perché non si fanno vedere assieme da diverse settimane? Gli scettici sono sicuri della rottura o di una forte turbolenza d’amore. Gli ottimisti vedono il bicchiere mezzo pieno e sostengono che presto torneranno a mostrarsi sotto i riflettori più uniti che mai. Non ci resta che attendere risposte definitive dai diretti interessati.