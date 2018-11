Pieraccioni nuovo film: l’ex Laura Torrisi ha rifiutato un ruolo in Se son rose

Laura Torrisi doveva recitare con Leonardo Pieraccioni nel nuovo film Se son rose

Ospite di Verissimo per parlare del nuovo film Se son rose, Leonardo Pieraccioni ha svelato una succosa curiosità sull’ex compagna Laura Torrisi. I due si sono lasciati da tempo ma hanno mantenuto un ottimo rapporto per il bene della figlia Martina. Un rapporto non solo privato: Pieraccioni e la Torrisi si consultano pure sulla vita professionale. Del resto è grazie al regista e attore toscano se l’ex concorrente del Grande Fratello ha cominciato a lavorare nel mondo del cinema e della fiction. “Laura è una delle mie prime lettrici. Quando ho finito la sceneggiatura del film gliel’ho fatta leggere e le ho proposto un ruolo, quello della mia ex”, ha confidato il 53enne a Silvia Toffanin. “Quando sono andata a riprendere il copione Laura mi ha detto che non ce la faceva a dirmi per finta le cose che mi dice già nella vita reale. Molte battute di quel personaggio, infatti, sono farina del suo sacco”, ha aggiunto Pieraccioni.

Se son rose film: recita la figlia di Leonardo Pieraccioni

Dunque, Laura Torrisi ha rifiutato di interpretare l’ex fidanzata del protagonista, interpretato da Leonardo Pieraccioni. “Alla fine per quella parte ho scelto Claudia Pandolfi, che è stata bravissima”, ha ammesso Pierracioni. Se la Torrisi si è tirata indietro, lo stesso non ha fatto la piccola Martina. La figlia di Pierracioni – che ha 8 anni – ha infatti recitato una piccola parte. “È molto portata per la recitazione”, ha assicurato l’amico di Carlo Conti e Giorgio Panariello.

Nuovo film Pieraccioni: la trama di Se son rose

Se son rose, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, esce al cinema il 29 novembre. Il protagonista è Leonardo Giustini, un giornalista diventato negli ultimi anni pigro, a causa della solitudine sentimentale. Sua figlia, stanca di vedere il padre campione di un’inarrestabile rincorsa al disimpegno, decide di mandare dei messaggini alle ex fidanzate dell’uomo. Su dieci persone contattate, solo quattro rispondono all’appello. Da qui partono una serie di vicissitudini bizzare e siparietti comici.

Nel cast: Mariasole Pollio, la già citata Claudia Pandolfi, Caterina Murino, Gabriella Pession, Michela Andreozzi.

Il trailer di Se son rose: