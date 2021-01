Gossip Girl, Vanessa oggi: è nata la figlia di Jessica Szohr

By

L’attrice è diventata mamma per la prima volta a 35 anni

Fiocco rosa a Gossip Girl. È nata la prima figlia di Jessica Szohr, che nelle sei stagioni della serie tv cult ha ricoperto il ruolo di Vanessa Abrams. L’attrice ha dato l’annuncio su Instagram, condividendo il primo scatto della sua bambina. Due tenere manine che hanno cambiato la vita della Szohr, in passato legata al collega Ed Westwick, il famoso Chuck Bass.

Jessica Szohr ha annunciato che alla neonata è stato dato il nome di Bowie Ella. Il parto è avvenuto l’undici gennaio scorso ma la neo mamma ha deciso di prendersi del tempo prima di dare il grande annuncio sui social network. Bowie è frutto del grande amore che da due anni lega la Szohr al giocatore di ghiaccio Brad Richardson. I due fanno coppia fissa dal 2019: una relazione diventata subito importante, tanto da mettere su famiglia.

Per lo sportivo si tratta della seconda figlia dopo Lexi, la bambina nata qualche anno fa dal matrimonio con la modella americana Lauren Hunt. I due sono stati sposati dal 2014 al 2019. Poco dopo il divorzio Richardson è uscito allo scoperto con Jessica Szohr, che ha conosciuto grazie ad alcuni amici in comune.

Per tutti i nove mesi Jessica Szohr ha tenuto aggiornati i suoi follower sulla gravidanza che è andata avanti senza particolari problemi. Al momento l’attrice e il padre di sua figlia non hanno intenzione di convolare a nozze ma il matrimonio resta nei progetti futuri. Dal 2008 al 2010 Jessica ha amato Ed Westwick, il Chuck Bass di Gossip Girl.

Jessica Szohr è la terza attrice di Gossip Girl che diventa mamma. Prima di lei hanno avuto dei bambini Blake Lively (Serena) e Leigton Meester (Blair). Quest’ultima ha avuto il secondo figlio dal marito e collega Adam Brody (Seth in The OC) lo scorso settembre.

Dopo la fine di Gossip Girl Jessica Szohr continua a lavorare come attrice. Tra gli ultimi impegni la serie tv The Orville e il film Clover. Jessica è una delle migliori amiche di Nina Dobrev, la protagonista di The Vampire Diaries.