Jessica Szohr è incinta: Vanessa di Gossip Girl aspetta il suo primo figlio

Jessica Szohr, conosciuta per il ruolo di Vanessa Abrams in Gossip Girl, è incinta. L’attrice 35enne aspetta il suo primo figlio dal fidanzato, giocatore di hockey, Brad Richardson. A dare il lieto annuncio ci pensa la stessa interprete, attraverso un post sul suo account ufficiale di Instagram. Jessica pubblica una foto in bianco e nero che la ritrae con il pancione insieme al futuro papà. La Szohr non dà, però, alcuna informazione sulla gravidanza. Dunque, non si al momento a quale mese sia l’ex interprete di Vanessa. A commentare subito il post ci hanno pensato molti dei suoi colleghi. In particolare, spunta il commento di Nina Dobrev di The Vampire Diaries e quello di Claire Holt. Non solo, non mancano all’appello Candice Accola di The Vampire Diaries, Elizabeth Gillies di Dinasty e Shanola Hampton di Shameless. Sono diversi i messaggi di auguri che è possibile leggere sotto l’annuncio di Jessica, che tra qualche mese potrà accogliere il suo primo figlio.

Jessica Szohr è incinta: l’ex interprete di Vanessa Abrams di Gossip Girl aspetta il primo figlio

Bellissima notizia per i fan di Gossip Girl. Jessica Szohr annuncia con felicità di essere in dolce attesa: “Piena di gioia”. Queste sono le parole condivise dall’ex interprete di Vanessa sotto il post che la ritrae con il pancione. Solo la scorsa settimana Penn Badgley, che in Gossip Girl ha interpretato Dan, è diventato papà. Ora un’altra protagonista dell’amata serie televisiva diventerà genitore per la prima volta. Lo scorso mese di settembre, invece, Leighton Meester (Blair), ha dato alla luce il suo secondo figlio con il marito Adam Brody. Oggi anche Jessica fa sapere al pubblico di essere in dolce attesa. Al momento, non si hanno particolari informazioni sulla gravidanza. Non resta che attendere per avere ulteriori aggiornamenti.

Jessica Szohr e Brad Richardson presto genitori, quando si sono conosciuti: lei stava insieme a Ed Westwick di Gossip Girl

Nell’anno 2019 Jessica Szohr e Brad Richardson hanno reso ufficiale la loro relazione. La coppia si prepara ora ad allargare la famiglia, con l’arrivo del primo figlio. Prima di questa storia, l’ex interprete di Vanessa Abrams aveva avuto una relazione con Ed Westwick (Chuck), precisamente tra il 2008 e il 2010. In seguito, ha intrapreso altre frequentazioni. Con Brad, Jessica appare davvero felice e innamorata. A dimostrarlo sono anche le foto che spesso condivide e che la ritraggono serena con il futuro papà!