Leighton Meester e Adam Brody genitori bis: è nato il secondo figlio

Leighton Meester e Adam Brody hanno accolto il loro secondo figlio. La nascita è stata data in modo anomalo, attraverso la piattaforma di Amzon Twitch, in live streaming. Ad aprile, l’interprete di Blair in Gossip Girl è stata avvistata mentre passeggiava a Los Angeles, vestita con una maglietta grigia e una tuta nera con il pancione che cresceva in bella vista. Brody e Meester hanno iniziato a frequentarsi nel 2013 e si sono sposati un anno dopo, nel febbraio 2014. La coppia ha già una figlia di quattro anni di nome Arlo Day, nata nel 2015. La venuta alla luce del secondo bebè non sarebbe avvenuta nelle scorse ore, bensì qualche giorno fa, come spiega il The Sun. I due attori hanno però preferito mantenere il segreto e non rivelare subito la lieta novella.

Leighton Meester e Adam Brody, mamma e papà bis: è nato il secondo figlio

Leighton Meester e Adam Brody sono una coppia apprezzatissima e amatissima da milioni di fan. Entrambi hanno vestito i panni di personaggi che sono entrati nel cuore di milioni di utenti. Lei è soprattutto nota per aver interpretato il ruolo di Blair Waldorf in Gossip Girl, mentre Adam ha raggiunto la notorietà a livello globale per aver dato il volto a Seth Cohen, nella fortunata fiction The O.C.. Entrambi sono molto riservati. Come sopra accennato non hanno nemmeno annunciato pubblicamente di aspettare il secondo figlio e solo una paparazzata nella Città degli Angeli ha svelato la dolce attesa della star.

Rachel Bilson si scusa con i fan per la rottura con Adam Brody

Lo scorso marzo, a 13 anni di distanza dalla fine di The O.C., Rachel Bilson è tornata a parlare della love story con il collega Brody. Lo spunto le è stato dato dal magazine InStyle, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di scatti dei due attori nei rispettivi panni di Seth e Summer. “La loro rottura ha rovinato tutte noi”, recitava la didascalia scritta dalla rivista. A sorpresa tra le migliaia di like e commenti ha fatto capolino la stessa Bilson. “Mi dispiace! Ma lui se l’è cavata davvero bene!”, ha scritto la 38enne, che si è così scherzosamente scusata con i fan per la fine della relazione. Rachel ha inoltre sottolineato che all’ex Brody non è andata per nulla male. Infatti dopo il naufragio d’amore ha trovato la donna della sua vita, Leighton Meester.