Vacanze in Italia per Ed Westwick, l’attore noto per il ruolo di Chuck Bass nella famosa serie tv Gossip Girl. Come riporta il settimanale Chi il 33enne si trova in questi giorni a Positano, con la fidanzata Tamara Francesconi. Come racconta chi ha avuto il piacere di incontrarlo, l’interprete non ha negato selfie a distanza con i fan che lo hanno riconosciuto. Dopo Positano Ed e Tamara proseguiranno il loro viaggio romantico in una delle isole più gettonate: Capri. Come fa sapere Enogastronauta News non è la prima volta che la Francesconi fa tappa nel nostro paese. La modella sudafricana, classe 1996, è stata a Positano già qualche anno fa insieme alla sua famiglia. Questa volta ha deciso di ritornarci con il fidanzato conosciuto grazie ad amici in comune lo scorso autunno. Tra un giro in barca e un saluto con i fan, la coppia ha fatto tappa pure al Chez Black, uno dei ristoranti più apprezzati e rinomati della Costiera Amalfitana.

Ed Westwick e Tamara Francesconi insieme dallo scorso ottobre

Ed Westwick e Tamara Francesconi fanno coppia fissa da ottobre 2019. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune e per entrambi è stato un colpo di fulmine. Tanto che nel giro di poche settimane sono arrivate subito le presentazioni in famiglia. Dallo scorso autunno Ed e Tamara sono inseparabili e hanno trascorso la quarantena insieme. Nel passato di Westwick una relazione con Jessica Szohr, la Vanessa di Gossip Girl, e con Phoebe Tonkin, la Hayley di The Vampire Diaries e The Originals. Dal 2017 al 2018 ha amato invece l’attrice Jessica Serfaty. La modella è stata invece legata ad un altro attore, l’interprete inglese Christian Cooke.

Gossip Girl Chuck Bass: cosa fa oggi l’attore Ed Westwick

Dopo la fine di Gossip Girl nel 2012 Ed Westwick ha continuato a lavorare come attore non riuscendo più a replicare lo stesso successo. A pesare sulla sua carriera pure alcune accuse da parte di tre donne che sono state però archiviate dalla giustizia per insufficienza di prove.