Gossip Girl reboot in arrivo? Blair, Leighton Meester risponde

Gossip Girl, il reboot è sempre più vicino? Arriva la risposta di Leighton Meester, l’attrice che interpretava Blair Waldorf

Sono passati davvero tanti anni dalla fine di Gossip Girl. In un periodo pieno di reboot e nuovi progetti che stanno interessando le serie tv cult degli anni ’90 e 2000, di cui un esempio è Beverly Hills 90210, la CW aveva in mente di proseguire la storia di Blair e Serena e di tutti i loro amici. Ovviamente, la location sarebbe cambiata, non più il liceo ma la vita famigliare e lavorativa dei protagonisti, o almeno è quello che possiamo presumere. Già lo scorso febbraio si parlava del ritorno dell’élite più chiacchierata di Manhattan. L’annuncio era arrivato da Mark Pedowitz, presidente della CW, la rete tv che ha prodotto Gossip Girl. Ora torna sulla questione Leighton Meester, l’attrice statunitense che ha interpretato la tanto amata Blair Waldorf. Cosa pensa la moglie di Adam Brody di questa eventualità? Le sue dichiarazioni sono state riportate da E!News e da tutti i maggiori giornali interessati di tv e serie tv.

Gossip Girl torna? La risposta di Leighton Meester

“Nessuno mi ha mai chiesto niente“, esordisce la Meester a E!News, rispondendo cosa ne pensa di un eventuale reboot di Gossip Girl. “Nessuno mi parla di questo tranne che nelle interviste e dico sempre la stessa cosa: mai dire mai, quindi non lo so“. L’attrice apre così alla possibilità di rivederla accanto agli ex compagni di serie, tra cui spicca il nome di Blake Lively (che da poco ha annunciato a sorpresa di aspettare il terzo figlio), Ed Westwick (l’amatissimo Chuck Bass) e gli altri protagonisti. In un periodo pieno zeppo di reboot e nuove serie, si intromette prepotentemente Beverly Hills 90210. Se Gossip Girl è ancora in forse, il cast della serie cult con Shannen Doherty torna ufficialmente il prossimo 7 agosto (sono uscite tutte le anticipazioni e le foto del cast insieme).

Leighton Meester e Adam Brody: è nato l’amore tra due star delle serie tv più amate

Chi segue le serie tv statunitensi saprà sicuramente che Leighton Meester e Adam Brody sono sposati. Un destino incredibile li ha uniti: entrambi sono stati i volti di due serie tv di successo. Leighton era Blair in Gossip Girl, mentre Adam interpretava l’imbranato Seth Cohen in The O.C.