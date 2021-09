Gossip Girl, Chuck: Ed Westwick è single, addio improvviso con Tamara

In tanti ricorderanno il volto di Chuck Bass, uno dei protagonisti di Gossip Girl. Ed Westwick, il suo interprete, è tornato al centro delle ultime notizie di gossip per la fine della sua storia con Tamara Francesconi. A lanciare in esclusiva l’annuncio sulla rottura improvvisa, in queste ore, è il DailyMail. Dopo circa due anni, la relazione è giunta al capolinea. Si dice che la coppia sia scoppiata proprio in questi giorni e che a mettere fine alla storia sia stata proprio l’influencer 25enne. Sebbene stia soffrendo per l’addio, Ed ha partecipato ai GQ Men Of The Year Awards alla Tate Modern di Londra, ieri sera, con il sorriso.

Qui ha preso parte ai festeggiamenti con i suoi colleghi, tra cui Lottie Moss e Roxy Horner. La prima, modella e sorellastra della nota Kate Moss, ha attirato l’attenzione su di sé con il look seducente. Non c’è nulla, se non un’amicizia, tra l’attore di Gossip Girl e Lottie, la quale è anche amica di Tamara. Discorso simile vale per Roxy.

Al momento, nessuno dei due diretti interessati ha ancora commentato la notizia sulla rottura. Sui social hanno sempre tenuto aggiornati i fan sui loro spostamenti, ma per ora sembra che non abbiano intenzione di rivelare nulla.

Potrebbero comunque smentire la notizia, anche se il DailyMail sembra davvero sicuro. Solo lo scorso anno, il volto del famoso Chuck Bass e Tamara hanno trascorso qualche giorno di vacanza in Italia, precisamente a Positano e Capri.

La loro relazione è iniziata nell’ottobre del 2019, quando Ed l’ha contattata attraverso Direct di Instagram. Hanno inizialmente chiacchierato e poi l’attore le ha chiesto un appuntamento. Dopo essersi incontrati, non si sono più separati, almeno fino a ora.

In passato, Westwick è stato legato a Jessica Szohr (Vanessa in Gossip Girl) e a Phoebe Tonkin (Hayley di The Vampire Diaries e The Originals). Per un anno è stato a fianco all’attrice Jessica Serfaty.

Proprio qualche settimana fa, in America, è andata in onda la prima puntata del reboot della serie tv che, dal 2007 al 2012, l’ha visto tra i protagonisti. Tantissimi telespettatori, speranzosi di rivivere storie simili a quelle di Chuck, Blair, Serena, Dan & co, non sono mancati all’appuntamento.

Infatti, questa prima puntata rappresenta il contenuto più visto di sempre di HBO Max. Ma sembra proprio che non abbia convinto tutti.