Emma Marrone innamorata: ritorno di fiamma con l’ex Nikolai Danielsen

Nuovo fidanzato per Emma Marrone. Anzi ritorno di fiamma: la cantante è stata avvistata di nuovo con Nikolai Danielsen, il modello norvegese con il quale ha vissuto un flirt la scorsa estate. La coppia è stata beccata dai paparazzi di Giornalettismo a Roma, durante una visita al Parco Colosseo. Con loro anche Franci, la manager nonché migliore amica della nuova giurata di X Factor. Non solo: nelle ultime ore i due sono stati avvistati pure a Positano, sulla stessa barca. La seconda chance questa volta funzionerà? Emma e Nikolai si sono conosciuti la scorsa estate grazie ad alcuni amici in comune e hanno trascorso le ferie estive tra Capri e Formentera. Dopo i numerosi gossip la Marrone ha smentito una presunta liaison con Danielsen ma persone vicine ai due hanno sempre assicurato che c’è stato molto più di una bella amicizia.

Emma Marrone: chi è il nuovo fidanzato Nikolai Danielsen

Nikolai Danielsen – classe 1991 – ha 29 anni ed è un modello norvegese. È nato sull’isola di Notteroy. Ha praticato per anni il kickboxing, partecipando anche ad un campionato mondiale e disputando più di settanta incontri. Ha lasciato questo sport dopo la morte del suo istruttore. Grazie alla sua bellezza e al fisico prestante si è avvicinato alla moda diventando un indossatore assai richiesto. Nikolai ha sfilato per i più famosi marchi tra cui: Dolce e Gabbana, Giorgio Armani, Mert & Marcuse Todd Snyder. È stato inoltre protagonista di tante campagne pubblicitarie. L’incontro tra Danielsen e Emma Marrone è avvenuto grazie ad alcuni amici in comune.

Nessun ritorno di fiamma tra Emma Marrone Stefano De Martino

Qualche settimana fa si era parlato di un presunto ritorno di fiamma tra Emma Marrone e Stefano De Martino ma la cantante non è per niente interessata al suo passato. La Brown continua a guardare avanti e non è disposta a dare un’altra chance all’ex ballerino di Amici (fresco di separazione dall’ex moglie Belen Rodriguez). Prima di incontrare Nikolai Danielsen, Emma Marrone ha amato Marco Bocci e Fabio Borriello.