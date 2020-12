Elisa Isoardi, cancellato il suo nuovo programma: “C’è un veto su di lei”

L’ex volto de La prova del cuoco non condurrà più Check Up come previsto dai palinsesti televisivi qualche mese fa

Brutte notizie per Elisa Isoardi. Archiviata l’esperienza a Ballando con le Stelle l’ex modella non tornerà a condurre. O almeno non così presto. Il prossimo gennaio Elisa doveva partire col nuovo programma Check Up ma pare che la Rai abbia cambiato idea. Il format è magicamente scomparso dai palinsesti televisivi del primo canale Rai nonostante l’annuncio della scorsa estate. Dagospia, il primo a divulgare la notizia, ha parlato di un presunto veto sulla Isoardi.

Sul portale di Roberto D’Agostino si legge:

“In Rai sussurrano che la trasmissione, se mai si farà, sarà guidata da un divulgatore. Pare che la povera Elisa subisca un veto da parte dell’amministratore delegato Salini, che non ha affatto gradito il finale di Ballando con le stelle, in cui lei e Raimondo Todaro sono usciti di scena sbattendo la porta, dopo non aver certo lasciato un segno positivo nelle puntate precedenti”

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro erano i favoriti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle ma sono stati penalizzati dai vari problemi di salute. Prima l’appendicite di lui, poi la caviglia di lei. I due hanno fatto il possibile ma i giurati e il pubblico hanno preferito altri concorrenti. Un risvolto che Elisa e Raimondo non si aspettavano, tanto da abbandonare la finale tra mugugni e malumori.

Al momento non è arrivata nessuna conferma o smentita da parte della Rai. Nessun commento neppure da parte di Elisa Isoardi che di recente si è limitata a spiegare di non aver ricevuto alcuna novità riguardo il suo nuovo impegno in tv.

Alla 38enne restano dunque solo le ospitate a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Serena Bortone in onda su Rai Uno. La Isoardi è spesso presente in questo segmento televisivo tra interviste e varie opinioni. Il futuro di Elisa resta però assai nuvoloso.

Dagospia ha parlato della possibilità di vedere Elisa Isoardi su Rai Tre, rete diretta dall’amico ed ex collega Franco Di Mare. Ma il giornalista ha già da fare con il caso Mauro Corona e pare non sia disposto a farsi carico di nuove e complicate faccende.

Elisa Isoardi è quindi senza lavoro e pure senza fidanzato. La presunta liaison con Raimondo Todaro, ballerino conosciuto a Ballando con le Stelle, non è mai diventata altro. Nessuna storia d’amore, nessuna passione. Elisa è rimasta single mentre Todaro si è consolato in fretta con Sara Arfaoui, la Professoressa de L’Eredità.