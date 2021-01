Nuovo impegno di lavoro in Italia per l’attore turco del momento

Can Yaman inarrestabile. Dopo lo spot a Roma per un noto marchio di pasta e l’ingaggio nel remake di Sandokan, il 31enne è pronto a calcare il palco dell’Ariston. Come svela in anteprima l’Adnkronos, la star di Daydreamer-Le ali del sogno sarà uno degli ospiti del Festival di Sanremo 2021, in onda su Rai Uno dal prossimo 2 al 6 marzo.

Come fa sapere l’agenzia di stampa, dietro l’ingaggio di Can Yaman ci sarebbe il manager Andrea Di Carlo, il nuovo fidanzato di Arisa (che quest’anno torna in gara tra i Big) che ha già curato anche la partecipazione a tutte le serate del Festival di Zlatan Ibrahimović.

Quello di Can Yaman è un vero colpaccio per il direttore artistico e conduttore Amadeus, che con questa ospitata può dare risalto alla kermesse musicale pure in Turchia. Al momento non ci sono ancora conferme ma le fan sono già in fibrillazione per il ritorno in Italia del loro idolo.

In realtà Can Yaman tornerà a breve a Roma per iniziare i lavori di Sandokan. Le riprese partiranno solo in estate ma il giovane dovrà affrontare una lunga preparazione per diventare a tutti gli effetti la Tigre della Malesia. E poi in Italia c’è il nuovo amore Diletta Leotta…

E sì, perché pare proprio che la liaison tra la conduttrice di DAZN e l’attore sia decollata. Nelle ultime ore Can Yaman ha condiviso sul suo account Instagram una storia molto importante. Ha ripreso un paesaggio innevato sulle note di Mi sono innamorato di te, celebre canzone di Luigi Tenco.

Un brano che vale più di mille parole e che prova che Can Yaman è davvero attratto dalla talentuosa e sensuale Diletta Leotta. È il secondo pezzo in italiano che Can condivide sul suo account nel giro di pochi giorni. Di recente ha postato anche Una notte a Napoli, canzone condivisa dalla stessa Diletta qualche minuto prima.

Stando a quanto spifferato dal settimanale Chi, Can Yaman avrebbe notato Diletta Leotta su Instagram circa un mese fa. L’attore turco avrebbe mandato un messaggio all’ex volto di Sky Sport e da lì sarebbe partito un serrato corteggiamento. Ad oggi i due sono fisicamente divisi: Can è rientrato in Turchia ma tornerà presto nel Belpaese.