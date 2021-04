Can Yaman e Diletta Leotta, figlio in arrivo: parla l’amica di lei

Continua a far chiacchierare la storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. I due sono inseparabili dallo scorso gennaio e presto andranno a convivere a Roma. La star di Daydreamer ha lasciato l’hotel a cinque stelle dove ha alloggiato nelle ultime settimane e ha preso in affitto un attico nel cuore della Capitale. Can sarà presto raggiunto dalla fidanzata che, almeno per il momento, farà la spola con Milano.

Intanto nelle ultime settimane sarebbe arrivata la proposta di matrimonio di Can Yaman. Stando a quanto spifferato dai beninformati il 31enne sarebbe pazzo della bionda presentatrice. Diletta Leotta, dal canto suo, avrebbe chiesto tempo anche se pare che la storia con Can sia davvero unica e magica. Così unica che i due avrebbero già deciso di allargare la famiglia…

A lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti. Un’amica d’infanzia della Leotta avrebbe sussurrato un segreto dolcissimo:

“Per Diletta e per Can la cicogna potrebbe essere già in volo”

Dunque Diletta Leotta è già incinta o i lavori sono appena iniziati? Di sicuro Can Yaman non ha mai nascosto il suo sogno di mettere su famiglia e ha definito Diletta un amore leale, puro e sincero. Di recente il turco ha conosciuto i genitori della Leotta e si è recato in Sicilia, a Catania, per incontrare gli altri parenti della futura moglie.

Sull’isola Diletta Leotta e Can Yaman hanno trascorso giorni pieni di relax e romanticismo. L’ex volto di Sky Sport ha completamente dimenticato le due precedenti relazioni. Quella con il manager Matteo Mammì, che ha amato per tre anni, e quella con il pugile Daniele Scardina, durata appena un anno.

Diletta Leotta e Can Yaman fanno sul serio

Diletta Leotta e Can Yaman si frequentano dallo scorso gennaio: l’attore di Daydreamer ha corteggiato la conduttrice su Instagram prima di conoscerla di persona tramite amici in comune. Un colpo di fulmine per entrambi che ha portato Diletta e Can a bruciare velocemente le tappe.

Le critiche e le malelingue non mancano ma Can Yaman e Diletta Leotta vanno spediti, sempre più convinti del loro legame e del loro amore. Dalla parte della coppia si è schierato anche un personaggio di spessore come il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo.