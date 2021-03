Can Yaman, proposta di matrimonio: la risposta di Diletta Leotta delude

Colpo di scena nella storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. Stando a quanto spifferato dall’esperto di gossip Santo Pirotta a Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe in onda su Tv 8, l’attore turco avrebbe fatto una proposta di matrimonio alla nuova fidanzata. Proposta che sarebbe arrivata con un prezioso anello dal valore di 40 mila euro.

Questa la soffiata di Santo Pirotta in tv, che ha lasciato tutti senza parole e che sta facendo parecchio discutere:

“Lei ha detto ‘ci penso’. E pensare che ci sarebbe anche la data del matrimonio: il 16 agosto (data di nascita di Diletta, ndr). Lei, che è molto felice della proposta, dice che si conoscono da troppo poco tempo”

In effetti Can Yaman e Diletta Leotta fanno coppia fissa solo da tre mesi. L’ultimo gossip sarà vero o si tratta dell’ennesima bufala? In molti infatti continuano ad avere dei dubbi su questa relazione, che ha bruciato le tappe troppo velocemente e in maniera alquanto insolita. Al momento i diretti interessati non hanno mai parlato pubblicamente di questa liaison.

Can Yaman e Diletta Leotta hanno confermato indirettamente il loro legame solo su Instagram, dove non sono mancati scatti e video romantici. Stando agli ultimi pettegolezzi Yaman andrà presto a convivere con la Leotta a Roma, dopo aver già conosciuto la suocera Ofelia (che l’avrebbe aiutato nell’acquisto dell’anello e nella scelta del nuovo appartamento).

Il futuro di Can Yaman è in Italia. Dallo scorso gennaio il 31enne ha lasciato Istanbul per trasferirsi nel Belpaese, dove è stato scelto per indossare i panni del protagonista del remake di Sandokan. In questi mesi Can si sta allenando intensamente per diventare la Tigre della Malesia.

Le riprese della nuova serie tv – prodotta da Lux Vide – inizieranno la prossima estate, tra Roma e i Caraibi. Nel cast ci sono anche gli italiani Luca Argentero, che ricoprirà il ruolo di Yanez, il braccio destro di Sandokan, e Alessandro Preziosi, che sarà Sir William Fitzgerald, rivale della Tigre della Malesia.

Ancora non è noto quale attrice ricoprirà il ruolo di Marianna, il grande amore di Sandokan. Da mesi circola con una certa insistenza il nome di Alessandra Mastronardi ma ad oggi non è arrivata nessuna conferma da parte della produzione.