Can Yaman: “Diletta Leotta amore leale”, le parole sul matrimonio

L’attore ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha parlato della relazione con la giornalista e delle nozze in arrivo

Can Yaman ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha parlato anche di Diletta Leotta… E del matrimonio! Tutti ne parlano dopo la proposta che è volata nel cielo di Roma, però da quel momento tutto tace. L’attore turco è felicissimo di questo amore nato con Diletta, checché se ne dica. Can Yaman è convinto dei sentimenti che prova e della relazione che sta costruendo con la giornalista di Dazn, nonostante le critiche e i dubbi. Non tutti credono che ci sia una storia reale tra loro, qualcuno continua a pensare che sia solo un amore per le copertine. Lui ha respinto tutte queste accuse.

Nell’intervista sul nuovo numero della rivista, su cui gli è stata dedicata la copertina, Can Yaman ha parlato anche della sua vita prima di incontrare Diletta. Quindi ha raccontato che c’è stato un momento oscuro nella sua vita quando suo padre ha avuto problemi con il lavoro, che ha portato la famiglia ad avere problemi economici. Sul suo cammino ha incontrato un amico speciale, un ragazzo con cui gli piaceva fare tutto e con cui studiava anche tanto. Ha iniziato a vincere borse di studio, una dietro l’altra, ed è riuscito a laurearsi e a diventare avvocato.

Oggi è un attore apprezzato in tutto il mondo ed è impegnato con la preparazione della serie Sandokan. Nella sua vita è arrivato anche l’amore, con Diletta Leotta procede tutto a gonfie vele e non ha paura di fare passi avanti nel rapporto, anche nei primi mesi di relazione. Per lui infatti non ci sono dei tempi da rispettare, per esempio per il matrimonio. Quando sente di fare qualcosa, la fa. Sulla sua fidanzata ha detto:

“È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”

Non riveleranno tutto a quanto pare, su qualcosa preferiranno usare l’effetto sorpresa. Si sono promessi di comunicare insieme le novità e per il momento stanno rispettando questa promessa. Per cui quando ci sarà la data del matrimonio, o quando decideranno di renderla nota, la comunicheranno insieme.

Nell’intervista ha anche parlato delle sue giornate e del rapporto con le fan. Alcune, ha raccontato, sono anche un po’ ossessive: non si stupisce più di nulla forse dopo aver visto che la sua faccia è stata stampata su oggetti di ogni tipo, dalle cover del telefono ai cappelli. L’appuntamento è sul numero in edicola domani per scoprire cos’altro ha raccontato.