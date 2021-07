Gossip calciatori Italia: mogli, figli e fidanzate della Nazionale

Le mogli, le fidanzate e i figli dei calciatori dell’Italia: tutto ciò che c’è da sapere sui protagonisti degli Europei 2021. Il torneo si sta svolgendo dopo lo slittamento del 2020 a causa del Covid, ma ci sono stati anche matrimoni rimandati da alcuni convocati dal ct Roberto Mancini. Se i calciatori sono protagonisti in campo, e quest’anno sono riusciti a conquistare la finale a Londra, fuori dal campo l’attenzione è tutta per le Wags Italia, le loro dolci metà. Il gossip sui calciatori non manca mai, per cui non perdiamo tempo e scopriamo subito chi sono le mogli e le fidanzate dei calciatori della Nazionale.

Gigio Donnarumma è fidanzato con Alessia Elefante da quasi cinque anni

Alessia Elefante è la fidanzata di Gianluigi Donnarumma, il portiere della Nazionale ed ex Milan. La giovane è nata a maggio del 1997, è di Castellammare di Stabia come il calciatore. Di lei non si sa molto, se non che fa coppia con Donnarumma da quasi cinque anni. I due non hanno perso tempo e nel 2017 sono subito andati a convivere, anche per rimediare alla distanza che li avrebbe separati visto che lui ha vissuto a Milano negli ultimi anni. Nel mondo del gossip suscita curiosità la differenza d’altezza tra Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante. Lui è molto alto, per la precisione 1,96 metri, lei invece è alta circa 1,60 metri.

Leonardo Bonucci è sposato con Martina Maccari

Leonardo Bonucci è sposato con Martina Maccari da dieci anni. La coppia ha festeggiato il decimo anniversario proprio durante Euro 2020, precisamente il 18 giugno. Tra loro non è stato un colpo di fulmine, ma un innamoramento lento anche perché si sono conosciuti quasi per scommessa. Inizialmente Martina non è rimasta molto colpita da Leonardo, invece si sono innamorati e hanno iniziato a convivere quando lui giocava nel Bari. Durante gli Europei la moglie di Bonucci è balzata agli onori della cronaca rosa per una confessione intima sul rapporto di coppia. Leonardo e Martina hanno tre figli: Lorenzo, Matteo e Matilda.

Leonardo Spinazzola, la moglie è Miriam Sette

La moglie di Leonardo Spinazzola è Miriam Sette, ha 26 anni ed è originaria della provincia di Foggia. Stanno insieme da molti anni ma si sono sposati solo pochi mesi, precisamente da Natale del 2020. Hanno due figli: Mattia di 3 anni e la piccola Sofia, nata pochi mesi fa.

Giorgio Chiellini, moglie e figli: la famiglia del difensore

Il difensore Giorgio Chiellini è sposato e ha due figlie. La moglie si chiama Carolina Bonistalli, è la sua storica dolce metà e sono convolati a nozze nel 2014 dopo quattro anni di fidanzamento. Carolina è molto riservata, ma non manca di pubblicare su Instagram foto con Chiellini e con le loro due figlie, Nina e Olivia.

Lorenzo Insigne e la moglie Genoveffa Darone

Lorenzo Insigne e la moglie Genoveffa Darone sono stati protagonisti di uno scherzo delle Iene che ha fatto il giro del Web. I due sono sposati da più di otto anni, precisamente dal 31 dicembre 2012. Sono legati però sin dall’adolescenza, quando degli amici in comune li hanno fatti conoscere. L’attaccante è molto geloso della sua dolce metà, non a caso proprio a causa della gelosia ha perso le staffe durante lo scherzo. Insigne ha due figli: Carmine e Christian.

Federico Chiesa fa coppia con Benedetta Quagli: le curiosità

Federico Chiesa non è ancora sposato, anche perché è giovanissimo – ha 23 anni -, ma è innamoratissimo. La fidanzata è Benedetta Quagli, una influencer originaria della Toscana. Stanno insieme da circa due anni e sui social si mostrano felici e sorridenti.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi stanno insieme e hanno una figlia

Veronica Ciardi è la fidanzata di Federico Bernardeschi. Lei è già conosciuta, è stata infatti una concorrente del Grande Fratello. Si parla di fiori d’arancio per la coppia, che dovrebbe convolare a nozze dopo cinque anni d’amore. Nel 2017, dopo un anno di relazione, hanno vissuto un periodo di crisi ma l’amore alla fine ha trionfato. Sono tornati insieme in gran segreto, così come in gran segreto sono diventati genitori. Bernardeschi ha mostrato la foto della figlia Deva dopo un anno dalla sua nascita.

Jessica Melena è la moglie di Ciro Immobile

Jessica Melena è la moglie di Ciro Immobile e i due sono una delle coppie più amate del mondo del calcio. Si sono conosciuti a Pescara, lei infatti è della provincia di Chieti, e da quel momento non si sono più separati. Jessica ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza e nel 2009 ha vinto la fascia di Miss Mediterranea, ma non sembra molto interessata al mondo dello spettacolo. Nonostante ciò sono una coppia molto amata e per questo sono stati ospiti di C’è Posta per Te. I due si sono sposati nel 2014, un anno dopo la nascita della loro prima figlia Michela. Dopo sono nati Giorgia e Mattia, rispettivamente nel 2015 e nel 2019.

Andrea Belotti e Giorgia Duro insieme da quattro anni

Andrea Belotti ha sposato Giorgia Duro nel 2017. Si sono conosciuti a Palermo, quando Belotti giocava nella squadra siciliana, e per questo l’attaccante ha voluto fortemente sposarsi proprio in quella città. Dal loro amore è nata la prima figlia Vittoria, venuta al mondo a febbraio del 2021.

Marco Verratti fidanzato con Jessica Aidi dopo il matrimonio con Laura Zazzara

La vita privata di Marco Verratti è stata al centro del gossip negli ultimi tempi. Il calciatore del Paris Saint-Germain è pronto a sposarsi per la seconda volta: pochi mesi fa si è inginocchiato per chiedere alla fidanzata Jessica Aidi di diventare sua moglie. Lei è una modella francese e ha letteralmente stregato Verratti dopo la separazione. L’attaccante infatti due anni fa ha lasciato l’ex moglie Laura Zazzara, dopo dieci anni di amore. Si erano sposati giovanissimi e dal loro matrimonio sono nati due figli, Tommaso e Andrea.

Francesco Acerbi presto papà: la fidanzata è incinta

Dopo un flirt con Ariadna Romero, Francesco Acerbi si è fidanzato con Claudia Scarpari. Si sono conosciuti la scorsa estate al mare e da quel momento sono stati inseparabili. Lei è di Mantova e fa l’avvocato, ha già due figli e presto darà alla luce il primo figlio di Acerbi.

Alex Meret è fidanzato con Debora Romano

La fidanzata di Alex Meret è Debora Romano. Del loro amore si sa poco e nulla, ma dovrebbero stare insieme da circa tre anni e lei pare sia cinque anni più grande di lui. Su Instagram si mostrano molto innamorati e complici.

Salvatore Sirigu e Maria Claudia, la storia prosegue?

Salvatore Sirigu è fidanzato o sposato? Il secondo portiere della Nazionale dovrebbe essere ancora legato a Maria Claudia Pischedda, ex Miss Sardegna 2007. I due si sono fidanzati nel 2016 e la storia dovrebbe proseguire ancora oggi, ma si sa molto poco sulla vita sentimentale di Sirigu. In passato è stato legato a Camille Verschuere per tre anni, non è presente su Instagram e Maria Claudia ha il profilo privato.

Alessandro Bastoni è fidanzato: lei si chiama Camilla

La fidanzata di Alessandro Bastoni si chiama Camilla Bresciani, è appassionata di moda e presto potrebbe fare di questa passione un lavoro. Si vocifera che la coppia possa presto lanciare un marchio di moda insieme.

Giovanni Di Lorenzo fa coppia con Clarissa da sempre

Giovanni Di Lorenzo è fidanzato con Clarissa Franchi, stanno insieme sin da giovanissimi e dal loro amore è nata la piccola Azzurra. La prima figlia del calciatore è venuta al mondo al maggio del 2020. Clarissa non appartiene al mondo dello spettacolo e pare non abbia intenzione di farci parte, visto che ha anche il profilo Instagram privato.

Emerson Palmieri, la sua fidanzata di chiama Thaiany

Della vita di Emerson Palmieri si conosce l’indispensabile: la sua compagna si chiama Thaiany e hanno un figlio. Sui social si mostrano spesso insieme, appaiono felici e sorridenti nelle foto di coppia e di famiglia.

Alessandro Florenzi e Ilenia, un amore lungo una vita

Alessandro Florenzi è sposato con Ilenia Atzori, si sono messi insieme sin da adolescenti e il loro amore è diventato più forte negli anni. La coppia ha anche due figlie.

Rafael Toloi, moglie e figli: al suo fianco c’è Flavia

Rafael Toloi è sposato con Flavia, stanno insieme da più di otto anni e sono diventati genitori di due splendidi figli. I bimbi si chiamano Maria e Leo, come si legge nella biografia su Instagram della signora Toloi.

Manuel Locatelli fidanzato con Thessa Lacovich: la storia

Il giovane Manuel Locatelli è fidanzato con Thessa Lacovich, stanno insieme da quattro anni. Lei è originaria del Costa Rica ma vive a Milano da tempo ormai. Sono ancora giovani per pensare al matrimonio, ma i fiori d’arancio potrebbero non tardare ad arrivare.

Nicolò Barella è sposato e ha tre figlie

Sebbene sia molto giovane, Nicolo Barella e la moglie Federica Schievenin sono genitori di tre figli. Il calciatore ha 24 anni ed è diventato papà per la prima volta quattro anni fa. La primogenita Rebecca è nata infatti nel 2017, poi sono nate Lavinia, nel 2019, e Matilde, quest’anno. Barella e la moglie si sono sposati a luglio del 2018 in Sardegna, la loro terra di origine.

I gossip su Jorginho: è fidanzato oppure no?

Non mancano i gossip sulla vita di Jorginho. Il calciatore ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata. Dal 2017 al 2019 è stato sposato con Natalia Leteri; da lei ha avuto due figli, Victor e Alicia. Dopo la separazione Jorginho è finito sulle pagine di cronaca rosa per un flirt con Elisa Scalcon, poi ha avuto una relazione con la cantante irlandese Catherine Harding. Dalla relazione con la Harding è nato il terzo figlio del calciatore, Jax. Jorginho oggi è fidanzato o no? Non è chiaro in realtà se è ancora legato alla Harding o meno. Sul suo profilo Instagram ci sono solo foto legate al calcio, nessuna traccia di mogli e fidanzate.

Gaetano Castrovilli, la sua fidanzata è Rachele Risaliti

Rachele Risaliti è la fidanzata di Gaetano Castrovilli: è lei una delle ultime Wags che si è aggiunta al gruppo degli Europei 2021. Castrovilli infatti si è unito alla rosa per sostituire l’infortunato Pellegrini. Della loro storia d’amore si sa poco. Rachele Risaliti è stata Miss Italia 2016.

Stefano Sensi e Giulia Amodio presto sposi

Stefano Sensi è fidanzato con Giulia Amodio da cinque anni e presto si sposeranno. Il matrimonio era in programma per lo scorso anno, ma la coppia ha deciso di rimandarlo a causa del Covid.

Bryan Cristante è papà di due gemelle

Bryan Cristante fa coppia con Selene Cito e pochi mesi fa è diventato papà per la prima volta. Il calciatore ha avuto due gemelle che si chiamano Victoria e Aurora. La coppia non è molto social: lui non condivide foto della famiglia, lei invece ha il profilo privato.

Matteo Pessina e Alessandra Navarra fidanzati da sei anni

Matteo Pessina è fidanzato, lei si chiama Alessandra Navarra e stanno insieme da sei anni. Preferiscono tenere privata la loro relazione, non amano condividere foto e dettagli sui social. Pessina ha poche foto con la compagna, lei invece ha il profilo privato.

Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi insieme dal 2012

Domenico Berardi è fidanzato con Francesca Fantuzzi. Stanno insieme dal 2012, quando lei lo ha notato durante una partita con la Primavera del Sassuolo. Francesca ha fatto il primo passo contattando Berardi sui social nel giorno del suo compleanno. A dicembre 2020 sono diventati genitori: il figlio si chiama Nicolò e Berardi è già pronto per tirare calci a un pallone insieme a lui.

Giacomo Raspadori fidanzato da quattro anni con Elisa

Cosa dire infine della vita sentimentale di Giacomo Raspadori? La fidanzata del calciatore del Sassuolo si chiama Elisa Graziani ed è al suo fianco da quattro anni.