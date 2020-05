Bernardeschi e Veronica Ciardi, prima foto del figlio sui social dopo un anno

Federico Bernardeschi ha un figlio, il calciatore è diventato papà in gran segreto: oggi la prima foto col bimbo

Federico Bernardeschi ha un figlio insieme a Veronica Ciardi, l’ex gieffina che da qualche anno è accanto al calciatore della Juventus. La coppia ha sempre condotto una vita riservata e hanno evitato il gossip in tutti i modi possibili e immaginabili. Fino al mese di novembre, quando sono stati paparazzati insieme al figlio per la prima volta. Ma sono finiti sulle pagine di cronaca rosa a causa di una crisi che ufficiosamente sarebbe durata più di un anno. Bernardeschi e Veronica Ciardi infatti si sarebbero ritrovati nell’estate del 2019, stando ai gossip, ma già a distanza di pochi giorni da questo scoop avevamo intuito che i due invece sono tornati insieme molto prima. E con la foto del figlio pubblicata oggi possiamo ricostruire il quadro completo della loro relazione.

Bernardeschi, prima foto del figlio nato dall’amore con Veronica Ciardi: la dedica

Bernardeschi ha pubblicato la prima foto del figlio e dalla didascalia sembra di capire che abbia scelto un giorno speciale per “uscire allo scoperto”. Che fosse diventato papà lo abbiamo scoperto mesi fa, ma oggi è stato lui per la prima volta a condividere un pezzo della sua vita privata con i fan. “My baby”, ha scritto sotto la foto della piccola manina del bimbo poggiata sulla sua mano. Ha aggiunto poi un cuore e una torta di compleanno, per cui immaginiamo che proprio oggi il figlio di Bernardeschi e Veronica Ciardi abbia spento la sua prima candelina. Il bimbo quindi è nato un anno fa, per cui i due sono tornati insieme almeno nel 2018.

Bernardeschi e Veronica Ciardi, la storia del loro amore fino alla nascita del figlio

Tuttavia nulla esclude che la loro crisi del 2017 – si sono conosciuti un anno prima a Formentera – sia durata pochissimo e che siano tornati insieme, in gran segreto come sempre, nello stesso anno. Avevamo parlato di ritorno di fiamma ad agosto 2019, ma essendo diventati genitori a maggio è chiaro che si siano ritrovati almeno nove mesi prima… Il nome del figlio, per ora, non è ancora trapelato.