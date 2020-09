Estate finita e rientro in città per Stefano De Martino. Dopo aver trascorso i mesi più caldi a Napoli – un po’ per lavoro un po’ per scelta personale – il conduttore di Made in Sud ha fatto rientro a Milano. Come riporta Fanpage il 30enne sta ultimando il trasloco nella nuova casa. Fino alla scorsa primavera Stefano viveva a casa di Belen Rodriguez ma dopo la rottura è stato costretto a trovarsi un appartamento tutto suo. Appartamento che De Martino sta arredando con cura e passione, come testimoniano alcuni scatti apparsi su Instagram. Come mostrano le foto, l’ex ballerino di Amici ha comprato una cassa per la sua nuova casa e scelto delle sedie assai particolari, un po’ vintage. Scatti che hanno subito fatto il pieno di like. De Martino ha scelto di restare in Lombardia soprattutto per il bene del figlio Santiago, che oggi ha 7 anni. Stefano ci tiene ad essere un padre premuroso e attento per il suo bambino.

Perché Stefano De Martino ha lasciato Belen Rodriguez

Nonostante i pettegolezzi e le indiscrezioni, Stefano De Martino non ha mai rivelato il motivo che l’ha spinto ad allontanarsi per la seconda volta da Belen Rodriguez. Il giovane si è limitato a smentire la presunta tresca amorosa con Alessia Marcuzzi, assicurando di essere single. Secondo il settimanale Chi, la decisione di De Martino è scaturita da una lunga riflessione. “Belen ama divertirsi senza curarsi di quello che possono pensare gli altri mentre Stefano è più prudente”, ha fatto sapere la rivista edita da Mondadori. E poi ancora: “Stefano è uno che programma, Belen vive giorno per giorno, Stefano è razionale, Belen è istintiva. Stefano vuole staccarsi dal gossip, Belen è riconoscente verso questo aspetto del proprio lavoro”.

Stefano fa retromarcia ma Belen dice basta: i dettagli

Stefano De Martino ha però avuto un ripensamento nei giorni scorsi e ha provato a riconquistare l’ex moglie. Invano visto che la Rodriguez ha replicato con un secco due di picche: ha sofferto troppo per il marito e non vuole regalare ulteriori chance. “Dopo averla lasciata, forse precipitosamente, per differenze legate agli stili di vita, Stefano ha avuto un ripensamento. Ha capito che forse, anche con le loro differenze, lui e Belen sono destinati a stare insieme. Ma ora la Rodriguez ha preso la propria strada e non è pronta a riaprire il capitolo Stefano”, ha spiegato Chi, da sempre molto vicino alla prima donna di Tu si que vales.