Alessandro Preziosi bacia una mora misteriosa: nuovo amore per l’attore

I paparazzi di Diva e Donna hanno beccato la star di Elisa di Rivombrosa in uno slancio di passione per le strade di Roma

Nuovo amore per Alessandro Preziosi? A quanto pare sì! L’attore napoletano è stato beccato dai fotografi del settimanale edito da Cairo Editore mentre si scambiava baci passionali con una donna misteriosa per le strade di Roma. Una mora assai affascinante, il cui nome ad oggi è top secret, che scambiava continue effusioni e carezze con l’ex compagno di Vittoria Puccini.

Nelle foto pubblicate da Diva e Donna, nel numero in edicola da giovedì 24 dicembre, Alessandro Preziosi prima accarezza con dolcezza la sua dama e poi la travolge di baci. Una passione irrefrenabile. La signora che è stata immortalata al fianco dell’interprete è una bellissima donna che sembra più matura dell’ultima fidanzata di Preziosi.

Per anni Alessandro è stato legato a Greta Carandini, più giovane dell’attore di ben diciassette anni. Una storia importante, con tanto di presentazioni in famiglia e progetti futuri, che si è però bruscamente interrotta nel 2018, per motivi mai del tutto svelati. Forse la differenza d’età, con lo scorrere del tempo, si è rivelato un problema troppo grande da gestire?

Da due anni Alessandro Preziosi non ha una compagna fissa. Oggi è spuntata questa misteriosa mora mentre la scorsa estate il 47enne è stato beccato con una bella bionda. In mezzo una presunta liaison con una certa Elettra, che lavora dietro le quinte dello showbiz.

Ancora in cerca del grande amore, Alessandro Preziosi si consola col lavoro e con la famiglia. Presto tornerà sul set: è stato scelto per il remake di Sandokan che vede protagonisti l’attore turco Can Yaman e Luca Argentero. Ancora top secret il ruolo assegnato a Preziosi, che torna alla lunga serialità dopo la fiction Mediaset Non mentire.

Nonostante la vita sentimentale assai turbolenta, Alessandro Preziosi è un padre assai premuroso e presente. L’ex stella di Elisa di Rivombrosa ha due figli: Andrea Eduardo, avuto 25 anni fa da Rossella Zito, e Elena, quattordicenne nata dal legame con Vittoria Puccini.

Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini, tra le ex coppie famose più amate in Italia, hanno mantenuto un buon rapporto proprio per il bene della loro bambina, oggi adolescente. La Puccini è felice accanto al direttore della fotografia Fabrizio Lucci.