Vittoria Puccini spiega perché è finita con Alessandro Preziosi

Perché Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi si sono lasciati

Vittoria Puccini è tornata a parlare di una delle relazioni più importanti della sua vita, quella con il collega Alessandro Preziosi, dal quale ha avuto la figlia Elena. I due si sono conosciuti e innamorati sul set di Elisa di Rivombrosa, una delle fiction Mediaset più belle, e hanno fatto sognare milioni di persone con la loro storia. Una storia che si è poi interrotta bruscamente qualche anno dopo ma Vittoria e Alessandro hanno cercato di mantenere un buon rapporto per il bene della figlia in comune. Che, nonostante la separazione dei genitori, sta crescendo serena e spensierata. In un’intervista al settimanale F la Puccini ha svelato il motivo per il quale non ha funzionato la liaison con Preziosi.

Le ultime dichiarazioni di Vittoria Puccini su Alessandro Preziosi

“Per questa separazione ho sofferto molto. E poi avevo paura delle conseguenze su nostra figlia. Ma il tempo cura le cose. Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al primo posto e a venirci incontro con i nostri lavori, per fare in modo che stesse il più possibile con entrambi”, ha dichiarato Vittoria Puccini alla rivista edita da Cairo. “Perché è finita? È una questione di alchimia, di ingranaggio: io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa”, ha aggiunto l’attrice toscana. La Puccini e Alessandro Preziosi si sono conosciuti nel 2002 e la loro storia d’amore è finita ufficialmente nel 2011. La figlia Elena è nata nel 2006.

Le nuove relazioni di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi

Dopo un breve flirt con Claudio Santamaria, Vittoria Puccini ha ritrovato il sorriso nel 2013 accanto a Fabrizio Lucci, direttore della fotografia più grande di 20 anni. La coppia convive e non è escluso in futuro un matrimonio. Alessandro Preziosi, invece, è tornato single di recente dopo aver chiuso la lunga relazione con la studentessa Greta Carandini.