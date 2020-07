Alessandro Preziosi avvistato con una bionda: nuova fidanzata per l’attore

Nuova storia d’amore per Alessandro Preziosi. L’attore è stato pizzicato dal settimanale Oggi in compagnia di una avvenente bionda. Le foto sono state pubblicate sul numero in edicola da giovedì 30 luglio. Alessandro e la donna, di cui non si conosce ancora il nome, sono stati paparazzati mentre gironzolavano per Roma fianco a fianco, sorridenti e complici dopo un pranzo consumato in una trattoria di piazza Navona. Si tratta della nuova fidanzata del napoletano o di una semplice amica? Secondo le indiscrezioni raccolte dalla rivista pare che sia sbocciato un nuovo amore ma al momento la faccenda è poco chiara: Preziosi è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata. Di sicuro è single da tempo: dopo la fine della lunga relazione con la studentessa Greta Carandini, 16 anni più giovane, Alessandro non ha più vissuto legami seri. Solo brevi liaison come quello con Elettra, o qualche flirt celebre come quello dello scorso anno con la modella ed ex fidanzata di Lapo Elkann Bianca Brandolini d’Adda.

Mistero sulla vita privata dell’attore Alessandro Preziosi

Alessandro Preziosi ha finalmente ritrovato l’amore dopo tanti anni di solitudine? Per il settimanale Oggi non ci sono dubbi ma solo il tempo chiarirà meglio la questione. Intanto il 47enne è più che mai concentrato sul suo lavoro: dopo l’emergenza Coronavirus sta girando l’Italia con lo spettacolo Totò oltre la maschera. La prossima stagione tornerà anche in televisione, più precisamente su Canale 5, accanto a Claudia Pandolfi nella fiction Scomparsi, dove indossa i panni di un abile detective dal passato pieno di ombre. Non solo recitazione: Alessandro è molto concentrato sul suo ruolo di padre. Preziosi ha due figli: Andrea Eduardo, 25 anni, ed Elena, 14.

Il rapporto oggi tra Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini

La storia più importante e nota di Alessandro Preziosi resta quella con la collega Vittoria Puccini. Una storia nata sul set della fortunata fiction Elisa di Rivombrosa e che ha fatto sognare tutto il pubblico. In una vecchia intervista la Puccini ha spiegato che, nonostante la fine del loro amore, è rimasto con Preziosi un legame assai forte, fatto di affetto e stima. Un legame che durerà per sempre per il bene della piccola Elena, affezionata ad entrambi i genitori.